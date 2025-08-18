RETRO RÁDIÓ

Dráma: Borsodban egy nyugdíjas nő zuhant mély kútba

Családja csak később talált rá, de azonnal kimentették.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 14:33
Borsod mentőhelikopter kútba zuhan

Múlt héten egy 60 év körüli nő esett Borsodban, a kertjében található kútba. Családja néhány perc múlva talált rá, azonnal kimentették és mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításait megfogadva megvizsgálták a nőt, aki már nem lélegzett. 

kút
Mentőhelikoptert is hívtak a kútba esett nőhöz Fotó: OMSZ

A rutinos mentésirányító rögtön több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert riasztott a helyszínre, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a rémült bejelentőket. Elsőként rendőrök érkeztek a helyszínre, akik átvették a mellkasi nyomásokat, majd a perceken belül kiérkező esetkocsi folytatta az életmentést. 

A család gyors reakciójának és a mentősök szakmai helytállásának köszönhetően a beteg keringése visszatért, így állapotának stabilizálását követően légi úton szállították kórházba - számolt be a drámai esetről az Országos Mentőszolgálat. 


 

