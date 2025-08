Tűzforró napok vagy őszies reggelek? – Ez vár ránk augusztusban!

A hosszú távú időjárás-előrejelzések alapján vegyes képet mutat a hónap, de néhány tendenciát már most is látni lehet. A hónap első harmada továbbra is a nyári hőhullámok jegyében telhet. A nappali hőmérsékletek több napon is meghaladhatják a 30–35 °C-ot, különösen az Alföldön és a Dél-Dunántúlon. A magas páratartalom miatt a hőérzet még kellemetlenebb lehet, és a hőségriadó elrendelése sem kizárt!

Augusztusi időjárás: a nyár úgy néz ki még marad, és nagy hőségre is számíthatunk!

Fotó: Pexels/Illusztráció

Erre számíthatunk, augusztus időjárása

Bár a hónap meleggel és stabil hőmérséklet-emelkedéssel kezdődik, augusztus közepén várhatóan egy hűvösebb, kissé nedvesebb időszak is lesz. Ekkor gyakoribbá válhatnak a záporok, zivatarok, főként a nyugati és északi országrészekben. Hidegfrontok is átvonulhatnak az országon, így néhány napra visszaeshet a hőmérséklet 25–28 °C köré, a hegyvidékeken pedig akár 20 fok alá is csökkenhet.

A jelenlegi előrejelzés szerint augusztus utolsó napjaiban visszatérhet a meleg, akár egy újabb, mérsékelt hőhullám is beköszönhet. Ez jó hír lehet azoknak, akik az iskolakezdés előtt még terveznek egy utolsó nyári kiruccanást. Az éjszakák azonban már frissebbek lehetnek, és egyre gyakoribbá válik a reggeli párásság is.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep mindig kiemelt figyelmet kap időjárási szempontból is. Bár a pontos előrejelzés csak néhány nappal előtte válik megbízhatóvá, a jelenlegi hosszú távú trendek alapján száraz, kellemesen meleg idő valószínű, de egy-egy lokális zápor nem zárható ki.

Mire számíthatunk összességében? Átlag feletti meleg: a hónap egészét tekintve a hőmérséklet az átlagosnál magasabban alakulhat.

Változékony csapadék: nem számíthatunk sok esőre, de rövid, intenzív záporok, zivatarok előfordulhatnak.

Bár a nyár kitart, az éjszakai lehűlések és a reggeli párásság már az ősz közeledtét jelzik.

Mit tanácsolnak a meteorológusok?

Érdemes figyelni a napi frissítéseket, különösen a hirtelen érkező viharok miatt. A hosszú távú előrejelzések segítenek a tervezésben, de a nyári időjárás gyorsan változhat, így az utolsó pillanatban is érdemes ránézni a radarra, főleg szabadtéri programok előtt.