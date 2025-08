Letartóztatás a gyógyfürdőben: engedély nélkül dolgozott a nő kozmetikában, elképesztő sérülést okozott

Húsz rendbeli bűncselekménnyel vádolták meg a 29 éves floridai Gabriela Pereirát, aki engedély nélkül végzett orvosi kozmetikai kezeléseket, és súlyos, maradandó sérüléseket okozott.

Engedély nélkül dolgozott a nő kozmetikában Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Az esetek közül az egyik legsúlyosabb akkor történt, amikor Pereira egy orlandói gyógyfürdőben, a Tonya Beauty-ban Endolaser kezelést végzett egy páciens állán. Az eljárás után a kezelt nő égési sérülésekkel távozott, amelyek felhólyagosodtak és később a szövetek elhaltak.

A páciens először 2024. április 16-án kereste fel Pereirát, ezután még hét alkalommal ment vissza a nőhöz, aki megpróbálta helyrehozni a keletkezett károkat – sikertelenül. Pereira a kezeléseket ingyen ajánlotta fel, cserébe azért, hogy a pácienst „modellként” használhassa a Tonya Beauty reklámjaiban.

Nem ez volt az első gyanús eset a Tonya Beauty körül. Az orlandói Metropolitan Bureau of Investigation (MBI) már 2023 februárjában bejelentést kapott arról, hogy az intézmény egyik alkalmazottja, ápolói, asszisztensi vagy orvosi képesítés nélkül, botoxkezeléseket végez. A bejelentő szerint a gyógyfürdő teljesen illegálisan működik, csalásokkal van tele, és veszélyt jelent a közbiztonságra.

A nyomozás során kiderült, hogy több ott dolgozó engedélye lejárt, köztük a 43 éves tulajdonos, Tonya Silva Pereira engedélye is, akinek nevére a vállalkozást bejegyezték.

Egy másik gyógyfürdőben dolgozó regisztrált ápoló e-mailt küldött a hatóságoknak, amelyben arról számolt be, hogy egy páciense botoxkezelésen járt Gabriela Pereiránál, majd szerette volna a tokáját is megcsináltatni. A páciens beszámolója szerint Pereira túl sokáig használta az Endolasert az állán, ami súlyos égési sérüléseket okozott. A nő többször is visszatért a Tonya Beauty-hoz kezelésre, ám állapota tovább romlott.

A sérülések következményeként fájdalmas és nyugtalanító mellékhatások jelentkeztek: hólyagok alakultak ki, a nő lázas lett, gennyes váladékozást tapasztalt a jobb szeménél, és végül kénytelen volt orvosi segítséget kérni. Mivel nem volt egészségbiztosítása, először ismét Pereirához fordult, de az állapota tovább rosszabbodott. Végül az Orlando Health Hospitalban állnekrózist diagnosztizáltak nála.