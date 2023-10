Nagyon durva: így cselezik ki a tinik a botoxtilalmat

Mivel a plasztikai sebészet nem egy esetben egészségügyi kockázatokkal jár, különösen a fejlődésben lévő szervezet számára, sok helyen – ahogy Magyarországon is – korhatárhoz kötik az ilyen beavatkozásokat. Angliában 2021-ben tiltották be a botoxot a 18 éven aluliak számára, az Egyesült Királyság más részeiben viszont nem, ezért most az angol tinédzserek tiltott kezelésért tódulnak Walesbe, Skóciába és Észak-Írországba.

Fotó: Pexels/Jonathan Borba

Ráadásul nem egyedi esetekről van szó. A betiltó döntés előtt a brit egészségügyi minisztérium felmérést készített, és azt találta, hogy 2020-ban 40 ezer botoxkezelést hajtottak végre fiatalkorúakon, illetve 2016 és 2020 között 29 300 ráncfeltöltést – derítette ki a Euronews.

Ahhoz, hogy tetováltasd a tested, a brit törvények szerint legalább 18 éves kell, hogy legyél, mivel azt egy gyerek később megbánhatja. Annak azonban az egészségügyi kockázatai minimálisak a botoxoláséhoz és a bőrfeltöltéshez képest. Ezért különösen aggasztó ezek teljes körű szabályozásának a hiánya

– mutatott rá Ashton Collins, a Save Face alapítója. Ez a magyarul Arcmentés nevet viselő oldal arról gyűjt információkat, hogy hány 18 év alatti fiatal utazik Angliából a szomszédos országrészekbe, hogy kikerülje a tiltó törvényt. Bár valószínűleg csak az esetek töredékéről szereznek tudomást, mivel általában akkor keresik meg őket, ha a beavatkozás miatt valami probléma merül fel. Sajnos ez sem kevés, mivel szélsőséges esetekben a kezelés teljes szövetelhalást, sőt, akár vakságot is okozhat.

A bőr kezelése ilyen fiatalon rengeteg komplikációhoz vezethet. Nemcsak a természetellenes kinézet a baj, de elformátlanodhat a páciens ábrázata, rossz kezekbe kerülve pedig maradandó torzulások is keletkezhetnek az arcon

– figyelmeztetett Anjali Mahto londoni dermatológus, aki szerint a botox ideiglenesen megbénítja a megcélzott terület arcizmait, de hosszú távra is megakadályozhatja a természetes mozgásukat.