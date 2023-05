„Édesanyám fölött állt a szobában a csuklyás rabló” – egyre több emberhez házába jutnak be a fantom tolvajok

Mi a Szőlőkert utcában lakunk, ahol van egy húsfeldolgozó üzemem, mellette pedig a családi házunk. Jelenleg itt élek a szüleimmel, külön szinteken. Minden reggel nagyon korán kelek, mert jön a hússzállító. Most is így tettem. 1:58-kor kaptam a hívást, hogy hozzák az árut. Ezután felkeltem, feloltottam a villanyt és készülődni kezdtem. Ekkor még nem is gondoltam, hogy – annak ellenére, hogy égett a villany – épp betörtek hozzánk…