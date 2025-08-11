Ijesztő lénnyel találkozott a mosdóban: azonnal kórházi ellátásra volt szüksége

A Kanadából, Montrealból származó Alison Doyle TikTok bejegyzése végigsöpört az interneten – több mint 5,8 millióan tekintették már meg a felvételt. „A napomnak annyi”, mondta a videóban, amelyet közzétett.

Így folytatta: „Lementem a lépcsőn a mosdóba... Erre ott volt egy bébi denevér. Most az egyszer szükségem van egy férfire.” A felvételen az látszik, ahogy Alison felnyitja a WC fedelét, amelyben egy kis denevér lebeg. Egy ezt követő videóban elmagyarázta, hogy komolyan azt hitte, a kis lény még életben van, és ki akarta menteni a WC-ből.

– mondta. „Talán adhatnék neki egy kis tejet, szerezhettem volna egy kis cumisüveget neki...de már sajnos elment."

A pánikkal telített szituációban a nő az édesanyjához tudott fordulni, aki azt tanácsolta, hogy húzza le a denevért, amelyet meg is tett. Ha még nem volt elég sokkoló a szituáció, egy kommentelő megjegyezte, hogy egy kis karmolás is elég, hogy veszettséget kapjunk. Később Alison felfedezett egy friss karmolást a lábán.

A felismerés megkongatta a vészharangokat a kommentelőknél, akik azonnali orvosi vizsgálatot javasoltak. Néhányan még beszámolót is kértek, miután a nő megkapja az eredményt. Általában a veszettség minden esetben halálos, amint megjelenik egy tünet, de gyanú esetén könnyen megelőzhető.

Egy másik videóban a nő így nyilatkozik: „Még a Costcóba sem tudok anélkül elmenni, hogy össze ne roppanjak. Mostanában kerültem, hogy orvoshoz menjek, mert Kanadában élek, és ott egy háziorvosi vizsgálat 12 órán át zajlik.”

Az egyik követője azt kommentelte: „Ne haragudj, hogy ezt mondom, barátnőm, de muszáj gyors ellátásért folyamodnod és meggyőződni arról, hogy megharapott-e a denevér, ha egy vadállatot találtál a házadban.” Mindezeket követően már látható egy „Mi van a táskámban – Kórházi veszettség vizsgálat verzió” című videója, amelyből arra következtethetünk, hogy végre elszánta magát a sürgősségi ellátásra.

A TikTok-felhasználóknak köszönhetem, hogy nem vagyok veszett

– mondta egy otthoni videóban a kórházból hazatérve. Mindeközben egy másik videóban elmagyarázta, mi történt a kórházban: „Az első napon öt injekciót adnak.” Később még vissza kell mennie a kórházba további három adag injekcióért, így összesen nyolc injekcióra volt szükség – írja a Daily Mail.