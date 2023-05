Rettegnek a budapesti lakosok: egyre többen hallják éjszaka a betöréssel kísérletező rémet

Egyre nagyobb aggodalommal tölti el az újpalotai lakosokat egy rejtélyes alak, aki éjszakánként próbál idegen emberek lakásába bejutni. Többen is beszámoltak arról, hogy a nyikorgó kilincs hangjára ébredtek. Sőt, volt akinek háziállata is felfigyelt a besurranó próbálkozására.

Amikor kinéznek, már senki sem áll az ajtó előtt Fotó: Pexels

Egymást figyelmeztetik az emberek egy újpalotai Facebook-csoportban, hogy zárják az ajtókat és a külső rácsokat. Többen ugyanis jelezték, hogy megpróbált betörni hozzájuk valaki. Egy Sárfű utcai lakos elmesélte, hogy náluk hogyan történt az eset.

"Többszöri alkalommal észleltük, hogy valaki rányit a kilincsre a bejárati ajtónkon. Eddig csak éjszaka történt hasonló, viszont most már napközben is jellemző." – kezdett bele beszámolójába az ott lakó.

A nő elmondása szerint ilyenkor hiába néz ki a kukucskálón, a lépcsőház korom sötét, tehát rutinosan nem kapcsol világítást az illető. A lakosok végül mozgásérzékelő lámpát szereltek fel a folyosóra.

A napokban történt, hogy napközben az öcsém épp a kanapén feküdt, amikor hallotta, hogy valaki nyitogatja a bejárati ajtót. Először azt hitte, hogy én értem haza munkából, ezért feküdt tovább. Az ajtónyitogatós viszont kitartóan próbálkozott, ezért azt gondolta, hogy lehet valamiért nem tudok bejutni. Ekkor odament kinyitni az ajtót és már csak azt hallotta, hogy valaki rohan lefelé a lépcsőn.

– mesélte.

Állítása szerint öccse utána is kiabált, de hirtelen csend lett.

"Visszajött a lakásba, hogy kinézzen az ablakon, de a társasházból senki nem jött ki." – tette hozzá.

Egy igazi kommentáradat indult meg a bejegyzés alatt, ahol többen elmondták, hogy a napokban ők is hasonlót tapasztaltak.

"Tegnap este a Drégelyvár utcában is megpróbáltak az egyik lakásba bejutni." – írta egy kommentelő.

Egy férfi is hasonló esetről számolt be, ahol viszont a család négylábúja is akcióba lépett.

Ilyesmit mi is észleltünk Zsókavárban, tegnap este. Be volt zárva az ajtó, de olyankor nem lehet lenyomni a kilincset, csak kattan egy nagyot.A párommal arra lettünk figyelmesek, hogy kattant egy nagyot a kilincs. A kutya is rögtön az ajtóhoz rohant és elkezdett vadul csaholni. Kinéztem, de már nem láttam senkit az ajtó előtt.

– részletezte.