Zorró maszkban garázdálkodik egy betörő Gyálon

Hátborzongató fantom járja Gyál utcáit - és sajnos a házak kertjeit is az elmúlt időszakban. Lapunk úgy tudja, hogy egy különös, maszkos férfi ugrál be a helyi kertekbe esténként és éjszakánként, ahol vélhetően az udvaron talált holmikat igyekszik meglovasítani.

A Metropol információi szerint a rejtélyes férfit az egyik ház térfigyelő kamerája is rögzítette, a felvételen pedig egy igencsak furcsa betörő látható: a fantom első ránézésre bár egy átlagos testalkatú férfi, aki a kerítésen átugorva jut be a ház udvarára, valójában egészen hátborzongató holmiban tűnik fel. A tolvaj ugyanis sötét nadrágot, sportcipőt és világos színű kapucnis pulóvert visel, arcát azonban különös maszk takarja: a világos színű maszk ugyanis kísértetiesen hasonlít a velencei karneválokon, vagy éppen a filmbéli Zorró által viselt arctakarók formájára, mivel az csak a szemének környékét és az orra felső részét fedi, az arca többi részét viszont pőrén hagyja.

Információk szerint a besurranó nem távozott üres kézzel, mivel úgy tudni, hogy a lopást - a behatoláshoz hasonlóan - rögzítette a térfigyelő.

A környékbeliektől úgy értesültünk, hogy a helyi polgárőrség már többször is figyelmeztette a besurranásos esetek megszaporodására a gyáliakat, mivel a közelmúltban többször is előfordult, hogy ismeretlenek ugráltak be a kertekbe. Információink szerint egyre többen aggódnak a behatolások miatt, azonban azt egyelőre senki nem sejti, hogy ugyanarról az emberről, egy bandáról vagy éppen több, egymástól külön tevékenykedő betörőről van-e szó.

Lapunk a betörésekkel kapcsolatban felkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.