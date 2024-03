Kiakadtak a csepeliek: sorozatban törik fel a pincéket egy csillagtelepi társasházban, ezt mondja egy szemtanú

Egy csepeli Facebook-csoportban számoltak be arról a lakosok, hogy egy tolvaj már harmadjára töri fel a Szabadság utca 33-as számú társasház pincéit. Pár napja egy nagy értékű kerékpárt vittek el az egyik pincéből, március 11-én hajnalban pedig az egyik lakó benzines fűnyíróját tulajdonította el a tolvaj. Fábián László, a csoport adminisztrátora épp szemtanúja volt a legutóbbi lopásnak, ám először maga sem gondolta, hogy tolvajt lát.

„Láttam egy fickót, aki maga előtt tolt egy fűnyírót, de nem gondoltam, hogy épp ellopja”

Az információk szerint a tolvaj március 11-én hajnalban, 03:50 és 04:05 között hagyta el a helyszínt, ugyanis Fábián László épp látta távozni. László pont ekkor volt lent kutyás sétáltatni és fel is tűnt neki a furcsa férfi, aki maga előtt tolt egy fűnyírót hajnalok-hajnalán.

Pont lent voltam a kutyát sétáltatni, s láttam egy fickót, hogy tol maga előtt egy fűnyírót. De akkor még nem járt az eszembe, hogy pont egy tolvajt látok. A nagy hangzavarral, ahogy húzta a fűnyírót a kutyám elkezdett ugatni. Mikor ezt meghallotta a tolvaj, felkapta a fűnyírót s gyorsan haladt tovább

– mesélte el László a történteket a Metropolnak, aki a rendőrségnek is jelezte a látottakat és vallomást is tett. Információi szerint 5 nappal ezelőtt 14 pincét törtek fel ugyanabban a házban, most pedig 8-at.

„Sajnos a térfigyelő kamera, ami az utcában van, pont arra nem néz, ráadásul sötét is volt hajnalban, így személyleírást se tudtam adni a rendőrségnek" – tette hozzá László, aki felháborodva posztolta ki az újabb pincefeltörést a Facebookra, kiemelve: „A tettes mindig visszatér a tett helyszínére. Nem csak a filmekben van így, hanem a valóságban is”

