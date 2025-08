Ma van a történelem legrövidebb napja - gyorsabban múlik az idő

Bár a tudósok figyelmeztettek a különös jelenségre, sokan talán nem is értik, mi ebben a nagy ügy. Az igazság az, hogy a Föld a mai napon kicsivel gyorsabban forog, különösen a pólusok körül, ami 1,25 ezredmásodperccel rövidíti meg a szokásos 24 órás napot. Ez nagyon közel áll a valaha mért legrövidebb naphoz, amely 2024. július 5-én volt, amikor a Föld 1,66 ezredmásodperccel gyorsabban fordult meg.

Földünk sebessége felgyorsul, ezáltal az idő is gyorsabban múlik. Fotó: NASA / Unsplash

Bár ez az eltérés az emberek számára érzékelhetetlen, a tudósok szerint hosszú távon komoly következményekkel járhat.

Miért történik mindez? A legegyszerűbb válasz: a Hold gravitációs vonzása miatt.

A Hold nemcsak az árapályt szabályozza, hanem hatással van a Föld forgástengelyére is – és úgy tűnik, a mostani gyorsulás is részben ennek tudható be. Tudományos szempontból nézve a gyorsabb forgás miatt a centrifugális erő erősebben tolja az óceánok vizét az Egyenlítő felé, távolabb a pólusoktól. Bár furcsán hangzik, akár 1 mérföld/órás gyorsulás is több centiméterrel emelheti meg a tengerszintet az Egyenlítő közelében – ami súlyosan érintené a part menti nagyvárosokat. Csak hogy érzékeltessük: ha a Föld 100 mérföld/órával gyorsabban forogna, egyes Egyenlítő környéki területek akár teljesen víz alá kerülhetnének a megemelkedett tengerszint miatt. - írja a Lad Bible.

A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy ha a Föld forgása tartósan gyorsulna, a nap hossza akár 22 órára is csökkenhetne, ami felborítaná az emberek belső biológiai óráját – mindenféle alkalmazkodási idő nélkül. És ha belegondolunk, milyen nehéz az átállás a nyári időszámításra és vissza, nem nehéz elképzelni, mekkora hatása lenne ennek a testi-lelki egészségünkre. Egyes tanulmányok szerint már az órák előre- vagy visszaállítása is növeli a szívroham és a stroke kockázatát – hát még egy állandó, többórás eltolódás!

Dr. Sten Odenwald, a NASA csillagásza a Daily Mailnek nyilatkozva hozzátette, hogy a gyorsabb forgás extrémebb időjárást is hozhat, például erősebb hurrikánokat, amelyek még nagyobb fenyegetést jelenthetnek az emberiségre. Az elmúlt években egyre több ilyen "rövid napot" észleltek: például 2020. július 19-én a nap 1,47 ezredmásodperccel volt rövidebb, míg 2022. június 30-án 1,59 ezredmásodperccel rövidebb volt a szokásosnál.

A valaha mért legrövidebb napot 2024 júliusában jegyezték fel – azóta sem mértek rövidebbet, mióta 1949-ben bevezették az atomórás időmérést.

A Föld forgása természetes módon is változhat, gyakran természeti erők és katasztrófák hatására – ilyen lehet például földrengés, vulkáni tevékenység vagy az óceáni áramlatok változása. Graham Jones, a Londoni Egyetem asztrofizikusa már korábban megjósolta, hogy a Föld forgása 2025. július 9-én, július 22-én és augusztus 5-én fel fog gyorsulni. A gyorsulás pontos okát azonban ő sem tudja biztosan. Jelenleg olyan belső földi folyamatokat vizsgál, mint a magmában zajló mozgások, a szélerősség, illetve a tengeráramlások, amelyek mind befolyásolhatják a bolygó forgási sebességét.