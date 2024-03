„A kutyám nem dőlt be a csalinak” – Betörést készíthettek elő a mérgezéssel a XVIII. kerületben

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, az utóbbi időben rendre felütötte a fejét egy-egy kutyamérgezés a fővárosban és környékén. A rosszakarók újabb és újabb módszerekkel próbálkoznak, próbálkoztak. A csalétkek között volt fagyállós jutalomfalat, szögekkel átszúrt kolbászfalatka, mérgezett darálthús, sőt patkányméreg is. Most azonban egy újabb kegyetlenséggel próbálkoztak: fagyállóba mártott csontot dobtak be egy családi ház udvarába.

A XVIII. kerületben meg akarták mérgezni a család négylábúját Fotó: Illusztráció/Pexels

Nem az első eset, hogy a rablók kutyamérgezéssel készítik elő a terepet maguknak az akciójukhoz. Nagyjából egy évvel ezelőtt történt, hogy a XVIII. kerületben fagyállóval kezelt húst dobtak be egy ház udvarára, amit az állat elfogyasztott, majd elpusztult.

Meg merem kockáztatni, hogy felmérte előre a terepet, tudta, mikor nem vagyunk itthon vagy mit nem lát a kamera. Köztudott volt a környéken, hogy pénteken megyek fodrászhoz, ahová a férjem visz. Nem véletlen szerintem, hogy ezen a napon történt a mérgezés

– mondta el korábban lapunknak Györgyi, aki nem tudja, ki lehetett a tettes, hiszen a szomszédoknál nincs felszerelve kamera, ami felvette volna a mérgezőt.

Miután Györgyi hazajött a fodrásztól férjével észrevették, hogy kutyájuk, Luca rosszul van.

„Láttuk, hogy hányt és remegett. Hívtuk az orvost, de ő egészségesnek találta Lucát, és adott neki három injekciót. Másnapra kicsit jobban lett, elfogadta a vizet is a tenyeremből és egy kis ételt is, de visszaesett. Ekkor bevittük őt a klinikára, ahol az ultrahang kimutatta, hogy leálltak a veséi, ami általában a fagyálló hatása” – nyilatkozta az ebtulajdonos, akinek végül el kellett altatni kutyáját.

Az egyik kerületi lakos szerint korábban a környéken a sorozatos kutyamérgezést betörés is követte, így nem kizárt, hogy a tettesnek most is ez a szándéka.

Vigyázzatok, lehet, be fognak törni, pár éve volt itt a környéken sorozatos mérgezés, majd betörés

– írta a hozzászóló.

Most újabb mérgezéssel próbálkoztak a Saláta utcában

„Már korábban is feltűnt nekünk, hogy gyanús, kapucnis alakok járják az utcákat a környéken éjszaka. Valószínűleg terepszemlét tartanak. Egyik este arra lettünk figyelmesek, hogy a kutyánk nagyon ugat” – kezdte el mesélni lapunknak Renáta.

Amikor kiértek a kertbe, látták, hogy házikedvencük egy fűben heverő csontot ugat.

Nagyon furcsálltam, hogy hogyan kerülhetett oda. Azonnal felvettem és már messziről facsarta az orromat a fagyálló jellegzetes szaga. Valószínűleg abba mártották bele a csontot. Szerencsére a kutyám nem dőlt be a csalinak. Bele se merek gondolni, mi történt volna, ha megeszi

– részletezte.

Egész éjszaka éberen figyeltek, hogy vajon visszatér-e valaki a házhoz, ám szerencsére senki sem jelent meg újra.

„Érdemes odafigyelni, mert már többektől hallottam, hogy fagyállós jutalomfalatokat találtak reggel az udvarban. Nagyon sok a rosszakaró és a kutyáink sínylik ezt meg” – mondta.

Lapunk a rendőrséget is megkérdezte a rejtélyes esetről, ám hozzájuk nem érkezett ilyen bejelentés.