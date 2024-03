Drogos, gyújtogatótól tartanak az isaszegiek, aki betörésektől sem riad vissza - Videó

Megkeseríti az isaszegiek életét egy helyi férfi Zoltán, aki az ott lakók szerint egy drogos gyújtogató és szinte minden nap felveri a Béke utca nyugalmát: injekciós tűvel sétálgat a környéken, a zsebében pedig gyufát is tartogat és agresszíven kéreget az ott élőktől.

„A házba is bejutott!”

Zoltánból végleg elege lett L. Attilának. A férfi egy helyi Facebook-csoportban írta ki panaszát, hogy már két alkalommal is betört este az udvarába Zoltán, és hiába kergeti meg még a kutyája is, nem hagyja őt és családját békén. Egy videót is megosztott a legutóbbi esetről, amelyen látszik, hogy a betörő Attila kutyája elől menekül.

Ha egyszer szétkapja esetleg egy kutya? Akkor ki lesz a hibás. Első alkalommal hívtuk a rendőröket és igaz hogy ki jöttek, de nem tudtak mit tenni ellene. Pedig akkor is tisztán látható volt, hogy illetéktelenül jött be éjjel. Korábban ráadásul még akkor a házba is bejutott!

- kezdte el mesélni a Metropolnak Attila, aki szerint Zoltán veszélyes.:

„Késsel járkál és valószínűleg rossz szándékkal tör be hozzánk. Egy ideje rákapott a drogra, emiatt lehet ilyen. Egy héten belül legalább háromszor is felkeltünk arra, hogy üvölt az utcán éjszaka, saját magával veszekedik. Egész nap így viselkedik.”

Attila tehetetlennek érzi magát, ezért is kért tanácsot a Facebook-csoportban, hogy mi tévő legyen. Így derült ki, hogy nemcsak neki, másoknak is „tele van a hócipője” a szerintük zavarodott férfivel. Ők is úgy érzik, meg van kötve a kezük Zoltánnal szemben.

Ez húzza le az embereket a pékségben is. Naponta többször visszajár és mindenkitől kéreget, hogy vegyenek neki pizzát. Utána meg jön, hogy váltsunk neki pénzt. A pofám eddig is leszakadt tőle, hogy mennyire gerinctelen, de mondták, hogy nem beszámítható

– írta Szilvia

Attila sajnálja, hogy Zoltán ennyire a drog rabjává vált, állítja, hogy amikor nem kéreget a férfi fecskendő van nála.

„Mi van, ha valakit megszurkál?”

Attila és a többi Béke utcában élő azonban nemcsak attól tart, hogy komoly konfliktusba is keveredhetnek Zoltánnal.

Doboz számra veszi a gyufát, és állandóan azzal szórakozik, hogy papírokat, szemet gyújtogat az utcán. Nagyon ijesztő. Mi van, ha egyszer a mi otthonainkat akarja felgyújtani, vagy megszurkál valakit, mert elborul az agya?

- kérdezte aggódva a férfi, aki a környékbeliekkel együtt úgy érzi, hogy egyelőre nem tehetnek mást, mint jobban figyelnek éjszakánként, és ha kell, hívják a rendőrséget.

Kerestük az Isaszegi Rendőrőrsöt, hogy érkezett-e lakossági bejelentés Zoltán miatt. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

