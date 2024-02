Kapucnis fantom tartja rettegésben a gödöllői HÉV utasait, ha nem teljesítik, amit kér tőlük

Csak alig több mint egy hét telt el a gödöllői HÉV-en történt legutóbbi botrány óta, most ismét balhé tört ki a vonalon. Az újabb rémtörténetet egy aggódó édesanya osztotta meg egy helyi csoportban, ahol leírta: egy rejtélyes, kapucnit viselő rém támadta meg a fiát.

A gödöllői H8-as járattal súlyos gondok vannak, a múltkori támadás után most egy fiút próbáltak megverni. Bűne annyi volt, hogy nem adott aprót – Fotó: Cabello Kristóf

A gyereknek csupán annyi volt a bűne, hogy nem tudott aprót adni a kapucnis fantomnak.

Most ért haza a fiam, és elmesélte, hogy reggel a vasútállomáson várakozó HÉV-szerelvényen egy magas, kapucnis, szakállas, 30 év körüli, feltehetően drog hatása alatt álló férfi próbált pénzt kérni tőle, és mivel nem kapott, megpróbálta megverni

– írta az aggódó asszony. Szerencsére a fiatalnak nem történt nagyobb baja, de ez közel sem a drogos fantomon, sokkal inkább gyermeke lélekjelenlétén múlott. Hozzátette, hogy ez nem is az első eset volt: az akkor bőrdzsekit viselő illetővel már máskor is összefutott. A férfi akkor egy kiskorú bandával volt, akivel még a szerelvényre is felmentek:

Akkor bőrdzsekit viselt, és két kiskorú kíséretében ment fel a várakozó szerelvényre. Az utasokat inzultálták, fenyegették

– mesélte. A nő azt kéri, hogy mindenki nagyon legyen óvatos, ha a járaton utazik, ugyanis most is csak egy gyerek és két hölgy volt a kocsiban.

Szeretném, ha esetleg más is tapasztalt ilyet, kérem, jelentkezzen, illetve nagyon figyeljenek egymásra. Ne hagyják magukra embertársaikat! Csak a fiam lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj!

– fűzte hozzá az ijedt édesanya.