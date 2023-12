Többen látták leszállni a gödöllői hévről a fiatal lányt, mégsem szóltak neki, hogy baj van

Egy fiatal lány utazott csomagjaival kora délután a gödöllői héven, a szerelvények közepe táján. Kerepesen szállt le, amit több utas is végignézett. Ami ezután történt, az meglehetősen kellemetlen volt számára.

Az Örs vezér teréről indult Gödöllő felé az a hév, amin fent maradtak az ajándékok. / Fotó: Metropol

Ugyanis a fiatal, tizenéves lány a héven felejtette a szatyrait, benne a szüleinek szánt karácsonyi ajándékokkal. Mivel a tinédzser még nem rendelkezik önálló keresettel, így a zsebpénzéből vette meg a karácsonyi ajándékokat, melyeket ezért sem olyan egyszerű pótolni.

Az eltűnt karácsonyi holmikat a végállomáson és az oda vezető megállókban is keresték, de hiába. Ekkor érkezett a váratlan segítség. Balázs ugyanis felajánlotta, hogy amennyiben nem kerülnek meg az ajándékok, ő 20 ezer forintot ad a lánynak.

Amikor olvastam, hogy mi történt, arra gondoltam, hogy mennyire örülhetett annak, hogy sikerült mindenki ajándékát beszereznie, ami tudjuk, hogy elég nehéz feladat

– árulta el a Metropolnak az a férfi, aki ismeretlenül is elsőként sietett a fiatal lány segítségére.

„A lány bizonyára nagyon csalódott volt. El lehetett keseredve amiatt, hogy a héven hagyta az ajándékokat, amit a kis összespórolt pénzéből sikerült megvenni. Ezért gondoltam, hogy hozzájárulok, hogy ismét be tudja őket szerezni” – mondta Balázs.

Az elhagyott ajándékokról szóló poszt alatt ugyan megköszönték a semmiből jött felajánlást, de nem éltek vele.

Szerintem, manapság már nincsenek hozzászokva az emberek az ilyesmihez. Furcsa nekik, ha valaki segíteni akar, ezért inkább úgy vannak vele, hogy megoldják családon belül.

Bár a felajánlást jó szívvel tette Balázs, fordított esetben lehet ő is hasonlóan gondolkodna.

„Valószínűleg én is inkább így döntenék, minthogy »szívességet« kérjek mástól” – árulta el a Metropolnak Balázs, aki után többen is hasonló felajánlást tettek. Többen is jelezték a család számára, hogy szívesen pótolnák az ajándékok árát, hogy a lány ismét megvehesse azokat.