"Mi kell, hogy történjen valami? Halál?" – Rettegnek egyedül utazni a nők a botrányos gödöllői HÉV-en

Nem csitul a botrány a majdnem egy héttel ezelőtt történt HÉV-es botrány óta. Ismeretes, egy 21 éves nő az Örs vezér teréről utazott a gödöllői H8-as HÉV-vel szüleihez vacsorázni, azonban út közben egy valóságos rémálom elevenedett meg a járaton: három részeg külföldi zaklatni kezdte. A banda tagjai fogdosni próbálták, majd amikor ellenállt, akkor trágár mocskolódással zaklatták, fizikai és nemi erőszakkal fenyegették.

A nők sokszor inkább csapatban, vagy éppen kocsival mennek a vasárnapi eset óta ugyanis félnek a zaklatóktól / Fotó: Cabello Kristóf

A nő kétségbeesett, ugyanis úgy tudni, egy idős asszonyon kívül senki nem védte meg, így végső kétségbeesésében apjának telefonált, a feldúlt szülő pedig azonnal az állomáshoz sietett riadt lánya elé. Az apa ekkor a zaklatókat is számon kérte, akik egyike viszont lökdösődni, majd ütögetni kezdett, mire a szülő egy nála lévő sniccerrel megvágta támadója a torkát. A férfit a helyszínen ellátták, míg A. Imrét, az apát őrizetbe vették, majd elengedték, míg a három zaklató szabadon távozott.

A történtek nem csak a helyieket zaklatta és háborította fel, de az egész országon nagy port kavart, olyannyira, hogy az emberek egy része már petíciót indított azért, hogy ne marasztalják el a lányát védő apát. Ezt alig pár nap alatt több tízezren aláírták, jelenleg közel 25 ezres számnál tart. A gödöllőiek pedig eközben teljesen kiakadtak, több nő azóta fél egyedül utazni a szerelvényeken.

Múltkor megkértem a férjem, hogy jöjjön el értem inkább. Nem akarom, hogy egy bevadult vagy részeg ember engem is kipécézzen

– mondta lapunknak egy fiatal feleség. Egy másik nő azt mondta, hogy azóta inkább legalább párosával mennek haza:

Talán ha ketten vagyunk legalább, nem jönnek oda. Jobb a békesség, szóval azóta inkább legalább ketten, de ha lehet, többen megyünk

– mondta a Metropolnak egy másik nő. Egy másikuk az esetről szóló poszt alá írt kétségbeesett kommentet:

Mikor lesz vége a HÉV-es eseteknek? Mi kell, hogy történjen végre valami? Halál? Mikor lesznek kamerák, biztonsági szolgálat? Miért is utazhat bárki ittasan, drogosan egyáltalán? Szörnyű, ami itt folyik...

– írta a poszthoz szomorúan egy helyi asszony. Gyuricza László polgármester már többször hangsúlyozta a védett kocsik fontosságát, melyeken biztonságiak és kamera is van:

"1,5 évvel ezelőtt történt „mézpergető” eset kapcsán rámutattam a HÉV, HÉV megállók utasbiztonságot érintő problémáira! Akkoriban többször javasoltam a „védett kocsik” megvalósítását" – emlékeztetett a városvezető.

Ha azért hurcolja meg az Apát a törvény, mert megvédte a gyermekét, akkor ott bizony nagyon el kell gondolkozni a törvényeken! Ismételten, sokadjára: indítványozom a védett kocsikat minden szerelvényen!

– fűzte hozzá írásában a polgármester.

A család azóta is szemtanúkat keres, mert az eset után elmondták: a járat tömött volt az incidens idején. Most a rendőrség is keresi a tanúkat:

"A történtek és az előzmények körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében szükség van azok felkutatására, akik 2024. február 4-én a 15 óra 38 perckor Budapest-Örs vezér térről induló, és Mogyoródig közlekedő HÉV szerelvény utolsó kocsijában utaztak, és tanúi voltak az ott történteknek. Várjuk azok jelentkezését is, akik 2024. február 4-én 16 óra körül szemtanúi voltak a kerepesi HÉV megállóban történt eseménynek!" – kérte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Aki valamilyen formában tanúja volt az eseményeknek, vagy rögzítette azokat, ITT tekintheti meg, hogy – akár névtelenül is – hol tehet bejelentést.