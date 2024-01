Sorra mérgezik a kutyákat Gyálon – A helyiek betörésektől tartanak

Egyre több furcsaság történik a Pest vármegyei Gyálon, ahol többen arra panaszkodtak, hogy valaki megmérgezte a kutyájukat. Olyanok is vannak, akik gyanús autót láttak a mérgezések helyszínén.

Egyre többen féltik kedvencüket Képünk illusztráció/Fotó: Shutterstock

Mindenki figyeljen a kutyájára, mert a miénket most mérgezték meg! Egy gyanús zöld autóból nézelődött egy fickó. Sajnos a rendszámát már nem tudtuk leolvasni

– figyelmezteti a gyáli lakosságot egy aggódó polgár.

A Csontos József utca közelében történtek után a helyiek aggódni kezdtek, hogy az ő kedvencük is veszélyben van. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi a tettes vagy tettesek módszere és miért vetemedtek ilyen szörnyűségre. A mindössze 9 hónapos kedvenc valószínűleg valamilyen ételt kapott, amibe belekeverték a mérget.

Sajnos még csak 9 hónapos a kutyánk és nem tanítottuk meg neki, hogy senkitől se fogadjon el ételt. Egyelőre még küzd a mérgezéssel. Rendkívül erős a szervezete

– írta a kutya gazdája, aki reméli, a tettes elnyeri méltó büntetését.

A vasút túloldalán lévő Munkácsy Mihály utca környékén is hallottak hasonló esetről, mely 2023 decemberében történt. Ezenkívül a Bacsó Béla utca környékén valaki olyan virslit talált a földön, amibe szögek voltak elrejtve. Az illető azonnal ki is dobta, nehogy egy arra járó kutya vagy bármilyen állat megegye.

Mivel az utóbbi időben többször is előfordult, hogy a gyáliak kutyái rosszul voltak, a helyiek egy része már nem meri sétáltatni az ebét. Sokan arra gyanakodnak, hogy betöréseket készítenek elő azok, akik a házi kedvenceket pusztítják:

„Szerintem te is legyél óvatos, mert az is lehet, hogy hamarosan betörés áldozata is lehetsz és a kutya útban volt nekik!”

Ha mindez nem lenne elég, további furcsaság, hogy meglehetősen szokatlan időpontban csengettek be az egyik kutya tulajdonosához, aki szerint jobb óvatosnak lenni.

Lehet, hogy valóban be akarnak törni. A múltkor becsöngettek hozzánk éjfél körül és senki nem volt a kapuban.

A gyáli kutyások többsége ijesztőnek tartja, hogy vannak olyan emberek, akik számára az ember legjobb barátja sem szent.