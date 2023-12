"Nem tudom, mit mondjak a gyerekeimnek" - Karácsony előtt tűnt el Tamásék kutyája, kétségbeesve keresik Nikót

A 18. kerületben élő négyfős család a napokban több kerületi csoportban is megosztotta eltűnt kutyáik képét. Azóta egyiküket megtalálták, egy autó gázolta el nem messze az otthonuktól. A család nem tudja, mi tévő legyen: a két gyermekük előtt titkolják, hogy Bella már nincs többé.

Nem tudom, hogy fogják ezt feldolgozni, remélem Nikót még megtaláljuk

- kezdte el történetüket Lipták Tamás.

A család kétségbeesve keresi a kutyájukat. Egyiküket, Bellát (jobboldali) elütötték és elpusztult, Nikónak még mindig nincs nyoma / Fotó: Lipták Tamás

A család szerint ha a kutya nem lesz meg, a két kislányuknak, a 4 éves Lizának és a 8 éves Larának, biztosan fájdalmas karácsonya lesz. Már most siratják az ebeket. "Együtt nőttek fel, hiányoznak nekik" - folytatja a 44 éves apa.

Harmadjára szöktek ki

Tamásék csütörtökön több Facebook-csoportban is kiírták, hogy eltűntek a kutyák, ám nem ez volt első alkalom, hogy útnak indultak az ebek.

Két hete csütörtökön szöktek ki, az állatvédők hozták őket haza. Egy nénihez szöktek be. Ez után mindig néztem a nyomokat, ahol kimehettek. A karomnyomokat, ahol láttam, hogy másztak, meghosszabbítottam a kerítést. Mégis valahogy kiszöktek. Két nappal később megint kiszöktek, aztán csütörtökön harmadjára is

- részletezi az apa.

"Egyik gyerek sem tudja"

A család minden követ megmozgatott, hogy a kutyákat megtalálják, de nemrég egy kerületben lévő személytől érkezett a sokkoló hír: Bellát a Vecsés és Gyál közötti szervizúton látták elütve. Az apa azóta sem tudja, hogyan fogják a kutya elvesztését a gyerekeiknek elmondani.

Még egyik gyerek sem tudja, hogy Bella meghalt. Csináltak róla gyerekrajzokat, amiket kiraktunk otthon, hogy várjuk haza. Nem tudom, mi a jobb: ha megtudják, hogy Bella elpusztult, vagy abban a tudatban hagyjuk őket, hogy eltűnt és jól van valahol. Ebbe nem merek belegondolni

- mondja elcsukló hangon Tamás.

Tamás eddig minden követ megmozgatott, de nem találja Nikót / Fotó: Lipták Tamás

"Az utcákat járom, hogy a lányaim kutyája meglegyen"

A házaspár amióta kiírta, hogy keresik az eltűnt kutyáikat, láncriadót fújtak a helyiek, és együtt keresik - most már csak Nikót. "Szombaton Vecsésen voltam, mert találtak egy rajzos szőrű német juhászt, de nem Niko volt sajnos" - mondja elkeseredetten Tamás, aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy nem mindenki segít neki, sőt, bántják is őket:

Kaptam néhány rosszalló kommentet, hogy miért nem vigyázunk jobban a kutyákra. Én munka után éjszakákat voltam fent, hogy megjavítsam a kerítést, és megakadályozzam, hogy kiszökjenek. Minden nap kimegyek a közeli erdőbe, az utcákat járom, hogy a lányaim kutyája meglegyen

- mondta elcsukló hangon Tamás. Reméli, mihamarabb megtalálják a családtagjukat, mert nekik az, arra kérve mindenkit, segítsenek nekik.