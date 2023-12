Hat év után előkerült a kutyus, a család azonban már nem tart rá igényt

Egy több mint hat éve eltűnt kutyus most előkerült! Kiderült, hogy eddig egy erdőben élt, és nagyon is életben van, most pedig új otthont keres – írja a Ripost.

Rosie, a kis fekete terrier egy igazi kis túlélő! Hosszú éveken keresztül élt túl egyedül azután, hogy gazdái elvesztették. Végül egy mentőcsapatnak köszönhetően találtak rá a Crawley Downs erdőben, a sussexi Horley-ban. Egy járókelő vette észre a félős kutyát, akiben egyből felmerült a gyanú, hogy egy eltűnt állatról lehet szó. Ekkor hívott segítséget, hogy befogják az ebet.

Valóban elképesztő! Rosie hat és fél évig kóbor volt. A családja 2017 márciusában elvesztette, szórólapokkal és Facebook-posztokkal próbálták felhívni rá a figyelmet, hátha valaki találkozik vele

– mondta a kutyamentő csapat önkéntese, Heather.

Rosie azért szökhetett meg a családjától, mert megijedhetett valamitől. Úgy tudni, hogy a környéken lakók gyakran hagytak kint neki élelmet. Végül december 9-én az önkéntesek csapdát állítottak: főtt csirkével csalták be a félénk kutyust magukhoz. Az ételt egy ketrecbe rakták, amit aztán bezártak, amikor Rosie bement. Egyből állatorvoshoz vitték – írja a Mirror.