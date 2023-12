„Már nem tudták az orvosok megmenteni az életét" – Patkányméreggel ölik a kutyákat a XVII. kerületben

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, idén rendre felütötte a fejét egy-egy kutyamérgezés a fővárosban. A rosszakarók újabb és újabb módszerekkel próbálkoztak. A csalétkek között volt fagyállós jutalomfalat, szögekkel átszúrt kolbászfalatkák, sőt patkányméreg is. Tudomásunkra jutott a legfrissebb eset, ami a XVII. kerületben történt: valaki rendszeresen patkánymérget szór szét az utcákon, több kutya is áldozatul esett. A helyieket felháborította az eset, és értetlenül állnak a történtek előtt.

Patkányméreggel szerették volna megölni az ebeket Fotó: Olvasói

A helyiek szörnyülködnek az interneten, nem értik, hogy ki és miért képes bántani az állatokat. Több kutya is állatkórházba került a mérgezés miatt, többek között két tacskó is áldozatul esett. A helyiek már feljelentést is tettek a rendőrségen.

Valaki kenyérbél galacsinba rejtett patkánymérget dobott be az udvarunkba. Azt gondoljuk, a támadás célzottan ellenünk irányult, nem véletlenszerűen választotta a mi udvarunkat a tettes

– háborodott fel egy helyi lakó.

A bejegyzés alatt többen is jelezték, hogy az utóbbi időben megnőtt a mérgezések száma a környéken. A helyieknek arról is van sejtésük, hogy ki lehet az elkövető.

A tegnapi napon hazaérve észrevettük, hogy a hóban nagy mennyiségű vér van, ami a kutyusunkból származik. Azonnal orvoshoz rohantunk, ahol az orvosok mindent megtettek érte, hogy megmentsék. A labor ma reggelre lett meg, ami már egyértelművé tette, a kutyám szervezetében patkányméreg volt

– mondta el lapunknak egy kerületi lakos, aki hozzátette, csak a szerencsén múlt, hogy szeretett négylábúja életben maradt.

Azonban akadt olyan kutya is, ami nem élte túl a mérgezést:

Már nem tudták az orvosok megmenteni az életét

– így számolt be az egyik tulajdonos kedvence haláláról.