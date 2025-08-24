Tragikusan végződött a CT-vizsgálat! Meghalt a 22 éves fiatal nő

Súlyos allergiás rohama lett.
Szerdán meghalt a 22 éves Leticia Paul egy ritka anafilaxiás reakció következtében, amelyet a vesekövizsgálat során használt kontrasztanyag okozott CT-vizsgálat alatt.
Tragikus módon életét vesztette egy fiatal lány, miután allergiás rohama lett Dél-Brazíliában. Kevesebb, mint 24 órával azután következett be a tragédia, hogy rutinvizsgálaton vett részt a lány egy Rió do Sul-i kórházban, Santa Catarina régióban.
Egy rendkívül ritka reakció tört rá, anafilaxiás rohamot kapott egy kontrasztanyag miatt. Egy olyan festék miatt, amely a szerveket és szöveteket jobban láthatóvá teszi az orvosi képeken.
A Lontras városából származó Leticiának veseköve volt és rutinvizsgálat miatt tartózkodott a kórházban. A 22 éves lány jogi diplomával rendelkezett és ingatlanszakirányon folytatott posztgraduális tanulmányokat.
Sajnáljuk ezt a veszteséget, és őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak
- fejezte ki a kórház részvétét a család felé, hozzátéve, hogy minden eljárást elvégeznek a protokollnak megfelelően.
Dr. Murilo Eugenio Oliveira radiólogus szakorvos szerint minden eljárás biztonságos és számos tanulmány erősíti meg hatékonyságukat, a mellékhatások ritkák és nem gyakori, hogy olyan súlyosak, mint Leticia esetében - számol be róla a Mirror.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.