Tragikusan végződött a CT-vizsgálat! Meghalt a 22 éves fiatal nő

Szerdán meghalt a 22 éves Leticia Paul egy ritka anafilaxiás reakció következtében, amelyet a vesekövizsgálat során használt kontrasztanyag okozott CT-vizsgálat alatt.

Meghalt egy fiatal lány CT-vizsgálatát követően Fotó: eugene barmin / freepik.com / Illusztráció

Tragikus módon életét vesztette egy fiatal lány, miután allergiás rohama lett Dél-Brazíliában. Kevesebb, mint 24 órával azután következett be a tragédia, hogy rutinvizsgálaton vett részt a lány egy Rió do Sul-i kórházban, Santa Catarina régióban.

Egy rendkívül ritka reakció tört rá, anafilaxiás rohamot kapott egy kontrasztanyag miatt. Egy olyan festék miatt, amely a szerveket és szöveteket jobban láthatóvá teszi az orvosi képeken.

A Lontras városából származó Leticiának veseköve volt és rutinvizsgálat miatt tartózkodott a kórházban. A 22 éves lány jogi diplomával rendelkezett és ingatlanszakirányon folytatott posztgraduális tanulmányokat.

Sajnáljuk ezt a veszteséget, és őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak

- fejezte ki a kórház részvétét a család felé, hozzátéve, hogy minden eljárást elvégeznek a protokollnak megfelelően.

Dr. Murilo Eugenio Oliveira radiólogus szakorvos szerint minden eljárás biztonságos és számos tanulmány erősíti meg hatékonyságukat, a mellékhatások ritkák és nem gyakori, hogy olyan súlyosak, mint Leticia esetében - számol be róla a Mirror.