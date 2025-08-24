Elesett és kómába került egy nő, családjának a szálloda takarítónője szólt

Mesterséges kómába került egy skót nő Spanyolországban, miután elesett és beütötte a fejét. Családja próbál pénzt keresni, hogy mielőbb hazavihessék szeretett családtagjukat.

Kómába került egy nő, miután elesett Fotó: Freepik - illusztráció

A 44 éves Michaela Hadley éppen Mallorcán nyaralt, mikor megcsúszott a hotelszobájában. Miután felhívta a recepciót kórházba szállították, családja addig nem is értesült az esetről, amíg meg nem érkeztek.

Nővére a 46 éves Sharon McGrath szüleivel együtt a kórházba sietett, ahol tájékoztatták őket, hogy egészségi állapota a nőnek rohamosan romlik és veséi kezdenek leállni.

Reggel kijöttem a szobámból, és a takarító éppen Michaela szobájában takarította a vért

- idézi a Daily Record Sharont.

Michaela / Fotó: GoFundMe

A takarítónő elárulta, hogy a nő kórházban van, így rögtön odasiettek. Az intenzív osztályra vezették őket, ahol elmondták nekik, hogy Michaela veséi nem működnek. Másnap Michaela veséi már csak 10 százalékon működtek, így átszállították egy palmai kórházba, hogy kideríthessék az okokat.

Ekkor alvási apnoe és légszomj jelentkezett nála, majd kiderült, hogy tüdőgyulladásban szenved és mesterséges kómába helyezték. Öt napot töltött kórházban a nő, mialatt családja hazarepült, majd felhívták őket, hogy feltétlenül térjenek vissza.

A család nem tudja Michaela mikor térhet haza, állapotáról egy tolmács segítségével kapnak információkat, de állításuk szerint nem sokat árulnak el nekik.

A család adományokat gyűjt, hogy Michaela mellett lehessenek és fedezzék a kórházi költségeket.

Azt mondják, hogy hónapokig ott fog ragadni, mert több probléma is van, és azok nem oldhatók meg gyorsan

- nyilatkozta Sharon.

Anyukája szerint olyan, mintha egyik rossz hír követné a másikat.

Haszontalannak érzem magam, mintha meg lenne kötve a kezem.

A családnak sikerült annyi adományt összegyűjteni, hogy a szülők Michaela mellett tudnak lenni. Édesanyja azt szeretné, ha egyszer felébresztik lányát, ismerős arcot pillantson meg.