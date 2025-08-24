Orbán Viktor: A bűnösöket mindig utolérik

Újabb hírlevelet kaptak a Digitális Polgári Körök tagjai Orbán Viktortól. A levélben számos aktuális témáról írt Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor levelet írt a Digitális Polgári Körök tagjainak (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk. Még mindig van esély, hogy Trump elnök megcsinálja

– írta hírlevelében Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök tagjainak.

Terítékre került az ukrajnai háború, az orosz–amerikai egyeztetések, valamint az Európai Unió álláspontja is. A miniszterelnök hangsúlyozta: ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak a másodosztályban játszhat.

A kormányfő megjegyezte: probléma, hogy az ukrajnai háború blokkolja a magyar gazdaság növekedését, az ukránok pedig ellenségesen viselkednek Magyarországgal szemben.

Az ukránok megint szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket. Brüsszel nem segít nekünk, sőt, az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik

– emelte ki Orbán Viktor.

A kormányfő az augusztus 20-i állami ünnepség csúcspontja, a tűzijáték köré szőtt történetben megnevezett második magyar király, az áruló I. (Orseolo) Péter és Magyar Péter párhuzama kapcsán kifejtette, hogy akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni…

A napokon belül induló Otthon Start programról is ír a levélben:

3 százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!

– mondta a miniszterelnök.

Nem maradtak ki a budapesti busztüzek sem. „Most már nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok is” – olvashatók Orbán Viktor szavai a Magyar Nemzetben. A miniszterelnök végül azt kérte hírlevelei olvasóitól, hogy kövessék a Fidesz–KDNP budapesti vezetőjének oldalát a további részletekért.