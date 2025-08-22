RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!

Ezt üzente a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 10:24
"Hahó, Harcosok!
Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték." - jelentette ki Orbán Viktor az államalapítás napjára rendezett tűzijátékkal kapcsolatban. 

Orbán Viktor, Kossuth rádió
Orbán Viktor: Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Fotó: YouTube 

"Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni" - tette hozzá a miniszterelnök.

"Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel" - szögezte le.
 

Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.

- reagált a háborúban történtekre.

"Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos" - emelte ki Orbán Viktor.
 

Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is (link topkommentben). Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt.

 - tette hozzá Orbán Viktor.

"Harcolunk az igazságért!
Harcolunk a hazugság ellen!

Üdvözlettel:
Orbán Viktor
Még 233 nap." - zárta gondolatait a miniszterelnök.

