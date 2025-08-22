"Hahó, Harcosok!

Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték." - jelentette ki Orbán Viktor az államalapítás napjára rendezett tűzijátékkal kapcsolatban.

Orbán Viktor: Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Fotó: YouTube

"Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni" - tette hozzá a miniszterelnök.



"Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel" - szögezte le.



Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.

- reagált a háborúban történtekre.



"Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos" - emelte ki Orbán Viktor.



Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is (link topkommentben). Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt.

- tette hozzá Orbán Viktor.



"Harcolunk az igazságért!

Harcolunk a hazugság ellen!



Üdvözlettel:

Orbán Viktor

Még 233 nap." - zárta gondolatait a miniszterelnök.