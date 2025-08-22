Ezt üzente a miniszterelnök.
"Hahó, Harcosok!
Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték." - jelentette ki Orbán Viktor az államalapítás napjára rendezett tűzijátékkal kapcsolatban.
"Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni" - tette hozzá a miniszterelnök.
"Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel" - szögezte le.
Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.
- reagált a háborúban történtekre.
"Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos" - emelte ki Orbán Viktor.
Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is (link topkommentben). Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt.
- tette hozzá Orbán Viktor.
"Harcolunk az igazságért!
Harcolunk a hazugság ellen!
Üdvözlettel:
Orbán Viktor
Még 233 nap." - zárta gondolatait a miniszterelnök.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.