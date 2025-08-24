Így segíti a civileket a Budapest Műhely - még lehet pályázni a "Civilek Budapestért" pályázatra

Számos olyan probléma van Budapesten, amelyet nem lehet intézményes megoldásokkal áthidalni. A Budapest Műhely épp azért jött létre, hogy összetett módon foglalkozzon Budapest ügyeivel. Az augusztus 31-ig megpályázható 'Civilek Budapestért' pályázattal lehetőséget nyújtanak a civil szervezeteknek, hogy anyagi támogatást kaphassanak a tevékenységükhöz. Ezzel nemcsak a civil szervezetek munkáját támogatják, hanem a budapestieknek is segítenek olyan kérdésekben, amelyek mindannyiunkat érintenek, mint például a zöldterületek használata, az oktatás, a közösségépítés vagy a közbiztonság.

Így tesz a Budapest Műhely a fővárosiakért

Augusztus 31-ig terjesztették ki a pályázatot, mivel sok érdeklődő kért póthatáridőt. Az 56 millió Ft keretösszegben kiírt pályázat célja, hogy segítse a budapesti civil szervezeteket. Egy-egy szervezet 4 millió forint összeget pályázhat meg. A pályázat azonban nem csupán a finanszíroz, hanem üzenetet is közvetít, hogy a civil szféra jelentősen hozzájárul Budapest mindennapjaihoz.

A Budapest Műhely azért jött létre, hogy komplex módon foglalkozzon Budapest ügyeivel. Ebbe beletartoznak a civil szervezetek is. A civil iroda azt a célt tűzte ki maga elé, hogy próbáljon olyan segítséget nyújtani a civil szervezeteknek, ami a hétköznapi emberek szintjén tud hasznosulni.. Ennek a terméke ez a pályázat, ami azért jött létre, hogy azoknak a helyi vagy országos ügyeket képviselő szervezeteknek segítsünk, akik cselekedve kapcsolódnak be Budapest társadalmi ügyeibe.

- nyilatkozta lapunknak Virágh Előd, a Budapest Műhely civil iroda vezetője. Ezzel nem csupán a szervezeteket, hanem a budapestieket is segítik, hiszen olyan tevékenységekről van szó, amik mindannyiunkat érintenek.

Budapest 23 kerületében vannak helyi és országos problémák, amik az embereket érintik. A civilek és a civil szerveződések a helyi társadalmi problémák ismerői, ráadásul a tevékenységükön keresztül tudják a leggyorsabban artikulálni, mik azok, amik szerintük több figyelmet érdemelnének. A problémákat sokszor hamarabb veszik észre, hiszen hétköznapi emberekről van szó. Ők a mindennapjaikból levont következtetéseket gyűjtik csokorba, és emelik fel a figyelem a figyelem középpontjába, sokszor olyan ügyekkel foglalkoznak, amitközös összefogással gyorsan meg lehet oldani.

- magyarázta Virágh Előd. A civil szféra erőssége a számokban is látszik. Budapesten ugyanis közel 20 ezer civil szervezet van bejegyezve, a paletta pedig a pályázók között is színes; vannak kisebb, szinte informálisnak mondható szervezetek, illetve nagyobb alapítványok is, akik jelentkeztek.

Nagyságrendileg 18 200 civil szervezet van bejegyezve Budapesten, lényegében nincs olyan tevékenység, amihez ne kapcsolódna valamilyen civil szervezkedés, akár a zöldterületek ápolására, vagy a régi gyermekjátékok felújítására szerveződő civilekről legyen szó.

A pályázatok kiértékelése várhatóan szeptemberben fog lezárulni. Ekkorra a budapestiek számára is világos lesz, milyen területeken számíthatnak javulásra.

Úgy gondoljuk, hogy a civil szervezetek működése, egyes kivételektől eltekintve általában hasznos része a társadalomnak. A nem hasznos tevékenységet folytatók pedig előbb-utóbb kikerülnek a civilnek mondható térből. Mi olyan civil szervezeteket szeretnénk támogatni, amelyekről meggyőződésünk, hogy valóban a társadalom javát fogják szolgálni. Hogy ez egy önkéntes véradásban, közösségi szemétgyűjtésben, vagy egy helyi lakosokat közösségbe szervező közösségi építkezésben valósul majd meg, ez olyan részlet, amit csak a pályázatok értékelését követően fogunk látni.

A Budapest Műhely a jövőben is tervez hasonló pályázatokat kiírni, hogy ezzel is segítse Budapestet.

Ezt a pályázatot jövőre is szeretnénk meghirdetni, javítva, fejlesztve és az idei tanulságokat beépítve. Abban bízunk, hogy a Budapest Műhely a jövő évben is tudja majd támogatni a budapesti civileket. Amelyről szeretnénk majd minél hamarabb hírt adni, hogy akik az idei évben nem tudnak támogatást kapni, azok megpróbálhassák újra.

- zárja gondolatait Virágh Előd.