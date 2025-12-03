Négy veszélyes közösségi média trend, amiről minden szülőnek tudnia kell, hogy megvédje a gyermekét

A tinédzserek túlnyomó többsége jelen van a közösségi médiában, ami kétségkívül remek módja lehet a barátokkal való kapcsolattartásnak. A szülőknek azonban tudniuk kell arról, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve gyermekeik ezeken a felületeken. Az elmúlt években négy olyan vírusszerűen terjedő trend is felbukkant, amelyek halálosnak bizonyultak, ezért különösen fontos, hogy a gyerekek tisztában legyenek a közösségi média trendekhez kapcsolódó kockázatokkal.

Veszélyes közösségi média trendek / Képünk illusztráció: pexels.com

Minden, amit a szülőknek tudniuk kell a gyerekekre veszélyes közösségi média trendekről

1. „Chroming"

Ez a trend aeroszolok belélegzését jelenti a bódultság elérése érdekében, amit „huffingnak” is neveznek. Halálos következményekkel járhat, mivel mérgező vegyi anyagokat szívnak be, amelyek súlyosan károsíthatják a belső szerveiket.

2. „Surfing”

Egy másik aggasztó trend a „surfing”. A kihívás során az emberek tárgyakat vagy saját magukat kötik egy autóra, miközben a jármű nagy sebességgel halad, pontosan olyan veszélyes, mint amilyennek hangzik. Az elmúlt hónapokban több tinédzser is életét vesztette, amikor megpróbálták teljesíteni ezt a trendet.

3. „Blackout Challenge"

Ez a kihívás az utóbbi évek egyik leghalálosabb közösségi média trendje. A kihívást „choking challenge”-nek vagy „pass-out challenge”-nek is nevezik, és a lényege, hogy a résztvevők addig fojtogatják magukat, amíg el nem veszítik az eszméletüket. Szívszorító módon számos gyermek halt már bele ennek a trendnek a kipróbálásába.

4. „Benadryl challenge”

Végül pedig a szülőket figyelmeztették, hogy legyenek tisztában a kihívásnak a veszélyeivel. A trend során az emberek nagy mennyiségben veszik be a recept nélkül kapható antihisztamin gyógyszert, abban a reményben, hogy hallucinációt idéz elő. A kihívás azonban halálos mellékhatásokat, például rohamokat is okozhat, ezért a közösségi média felhasználóinak minden körülmények között kerülniük kell - számolt be róla a Mirror.