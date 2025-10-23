RETRO RÁDIÓ

Újabb veszélyes TikTok-trend okozta a tragédiát: 14 éves fiú halt meg, miután dezodort lélegzett be

A 14 éves Daniel Maguire-t a szobája padlóján eszméletlenül találták meg, miután dezodort lélegzett be. A dublini tinédzser a TikTok-on futó trend miatt vesztette életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 13:00
TikTok tragédia dezodor tinédzser trend

Daniel Maguire, a sportos, egészségtudatos tinédzser, szeptember 27-én hunyt el hirtelen, miután belélegzett egy dezodor sprayből származó gőzt. Édesapja, Dermot most figyelmeztetést adott ki a növekvő TikTok trend veszélyeire.

TikTok trend miatt lélegzett be dezodort egy tinédzser
TikTok trend miatt lélegzett be dezodort egy tinédzser Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

TikTok trend okozta a tinédzser halálát

Aznap este, amikor Daniel  elhunyt, Dermot így emlékezett vissza: „Szeptember 26-án este körülbelül 11 óra volt, és éppen lefeküdtem. Felkiáltottam Danielhez, aki a hálószobájában volt, hogy megvan-e neki a bejárati ajtó kulcsa, hogy be tudjam zárni. Daniel azt mondta, megvan, és megkértem, dobja le, ő pedig azt mondta: ‘Semmi gond.’ Aztán nem hallottam semmit.”

Ekkor Dermont felment Danielhez, és eszméletlenül találta őt a padlón. Az édesapa és a 23 éves bátyja, Adam mindent megtett, hogy megmentsék a tinédzser életét.

Mélyen belül tudtam, hogy amikor a mentők kivitték a házból, már nem volt közöttünk

- mondta Dermot.

Dermot hangsúlyozta, hogy Daniel nem volt rendszeres drogfogyasztó vagy problémás tinédzser.  A család elmondta, hogy azóta sok más fiatalról is értesültek, akik aeroszol belélegzése miatt haltak meg. 

Egyetlen családnak sem szabadna átélnie azt, amit mi átéltünk. Ahogy Daniel temetésén is mondtam: egy dezodor spray miatt ezer élet megváltozott

- nyilatkozta az édesapa.

A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy az aeroszol hajtógázok belélegzése hirtelen szívmegállást, oxigénhiányt, és egyes esetekben azonnali halált okozhat. A trendet olyan közösségi média videókhoz kötik, amelyek kockázatos „kihívásokat” népszerűsítenek háztartási spraykkel vagy gázokkal - számolt be róla a Mirror.

 

