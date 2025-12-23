Ez egészen elképesztő – Dunaújvárosban karácsonyfákat loptak

Vannak, akik bármit, akár karácsonyfákat is képesek ellopni. Ahogy azok a dunaújvárosi tolvajok is, akik a napokban kifosztottak egy fenyőfaárust. A Fejér vármegyei rendőrség adta hírül, hogy közel 20-25 darab normand és lucfenyőt loptak el, aminek az értéke megközelítőleg félmillió forint. A tolvajokról hamar kiderült, hogy tovább akarják értékesíteni a lopott árut.

A dunaújvárosi tolvajok megfújták a karácsonyfákat Fotó: Fejér Vármegyei Rendőrség

Mi kell ahhoz, hogy valaki épp karácsony előtt lopjon el egy csomó fenyőfát? Az, hogy ő legyen a Grincs? Hát igen, meg valószínűleg egy teherautó. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra érkezett az a bejelentés, miszerint valaki kirámolta az egyik helyi fenyőfaárus lezárt standját. A kár közel félmillió forint volt, ráadásul a tolvajok miatt félő volt, hogy több családhoz emiatt nem jut karácsonyfa. A rendőrök azonnal munkába álltak és trükkös módon kiderítették, hogy kik lopták el a karácsonyt.

Bejelentés érkezett a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra, hogy egy fenyőfaárus lezárt standjából az éjszaka folyamán 20–25 darab normand és lucfenyőt tulajdonítottak el. A kár közel félmillió forint

– írta közleményében a rendőrség.

Megtalálták a fenyőket, amiket vissza adnak a tulajdonosának Fotó: Fejér Vármegyei Rendőrség

Azonban a tulajdonosnak volt annyi esze, hogy megjelölje a fenyőfáit.

„A sértett elmondta, hogy a fenyőket előrelátóan festékszóróval megjelölte, amit csak úgy lehet eltüntetni, ha levágják a talpakat. Ez megkönnyítette a nyomozók dolgát, akik rövid időn belül egy másik dunaújvárosi parkolóban bukkantak rá az ellopott faállomány egy részére. A zöld festéknyomok és a friss vágások nem hagytak kétséget az eredetüket illetően, sőt az is kiderült, hogy a fenyőket egy helyi családi ház udvarán tárolták a továbbértékesítés előtt.”

A tolvajpárosnak lopás és pénzmosás miatt kell felelnie.

Az ügyben lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt egy 26 éves nőt, míg a fenyők értékesítésében közreműködő 33 éves férfit pénzmosás vétsége miatt hallgatták ki a nyomozók. A fákat lefoglalták, és a tulajdonos részére visszaadják. A karácsonyfa a nappaliban jobban mutat, mint a rendőrségi udvaron!

– zárták.