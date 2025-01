Kinyílik a bicska az ember zsebében: nem hiszed el, mint loptak a bűnözők Őrbottyánban!

Úgy tűnik, teljesen szabadon garázdálkodhatnak a tolvajok Őrbottyánban. A hatalmas felháborodást kiváltó, sorozatos benzinlopások után most kiderült: az ünnepek alatt már a kertekbe is bemennek. A helyi közösségi oldalon osztott meg egy lakó a történetét, miszerint a pofátlan tolvajnak volt bátorsága bemászni hozzájuk, méghozzá a világító, szánkót húzó rénszarvasukért…

Legalább 15 helyen fúrták meg a benzintankot (Olvasói fotó)

Megfúrják a benzintankokat

Korábban a Ripost írt arról, hogy Őrbottyánban a parkoló autók alá másznak a tolvajok, majd megfúrják a tankokat. Volt olyan, akinek 10-15 alkalommal is megfúrták a tankját! Az egyik sértett, Mészáros András be is számolt a lapnak a saját tapasztalatairól. Elmondta, őt a Hunyadi utcában kétszer is meglátogatta a tolvaj.

Nekem kettő esetem volt, de csak a második után lett világos, hogy mi is történik

– kezdte András. „Az első alkalommal, látható is, hogy csavart raktunk bele, az a korábbi lyuknak a befoltozása. Ez három héttel ezelőtt volt. Azóta kaptunk mellé még három plusz lyukat, ami múlt hét kedden hajnalban kerülhetett oda. Szerintem olyan 3-4 óra magasságában, mert nem folyt ki az összes benzin.”

András lefényképezte, hogy mit csináltak a tankjával.

Kiposztoltam és megkérdeztem az embereket, hogy járt-e valaki még így

– folytatta.

A férfi ekkor döbbent rá, hogy nem ő az első áldozat. Sokaknak nem volt egyértelmű, hogy miért csinálják, de hamar leesett, hogy a benzinlopás a cél.

Itt van egy nagy rét, ami fás, bokros, ebből fakadóan sötét is van. A réten bármelyik kocsihoz oda tudnak osonni. Mást nem tudok elképzelni, mint lopás, mert ellenségem vagy haragosom nincs, illetve volt egy jele, amikor kezdett nekem világossá válni a dolog... Az autóm alatt találtam egy érdekes dolgot. Amikor egy másfél, vagy két literes palack tetejét levágják, hogy legyen egy tartály… na az egyik ilyen palacknak a matricája ott hevert egyenesen a tank alatt. Egyébként én el tudom képezni, hogy eladják vagy például a motoros fűrészekbe kiváló ez a benzin. Mi más oka lehet? Teljesen hiábavaló feljelentést tenni, ez egy rongálás, mert a benzin lopás tényét nem tudom bizonyítani

– zárta szavait.