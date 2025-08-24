Magyar Péter nyári urizálása: luxusszállodák, méregdrága éttermek és sétarepülőzés súlyos milliókért

Sokadszor fordul elő, hogy Magyar Péter bort iszik és vizet prédikál: luxusnyaralással, urizálással vádolja a kormánytagokat, legutóbb magát a miniszterelnököt, arról azonban mélyen hallgat, hogy ő maga sokmilliós programokon vett részt idén nyáron, írta meg a tenyek.hu a Ripost beszámolója szerint.

A Tisza párt elnöke rossz szokásához híven a közösségi oldalán rendezett ámokfutást Orbán Viktor ellen: valótlanságoktól és csúsztatásoktól hemzsegő bejegyzéseiben próbálta „leleplezni” a miniszterelnököt a „rongyrázós” horvátországi nyaralásán. A probléma csak az, hogy maga Orbán Viktor mondta el hetekkel ezelőtt egy interjúban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az Adriai-tengeren tölt majd el pár napot lazításképp. Ráadásul ez idő alatt is dolgozik…

Nagy luxizásnak tehát még jóindulattal sem mondható a miniszterelnök nyaralása, de ha már a fényűzésnél és a pénzszórásnál tartunk, sokkal inkább Magyar Péternek kellene tükörbe néznie – bár ez nem szokása. Merthogy a Tisza párt vezetője sok mindent csinált a nyár eddig eltelt részében, csak önmegtartóztató életet nem élt. Mondhatni: példát mutatott az urizálásban.

Nyár elején egyhetes olaszországi nyaralásra ment három gyermekével és párjával. A kiszivárgott fotók alapján Lecce mellett, az Orange Sun Beachen strandolt és egy közeli villában szállt meg. Ezen a környéken az ilyen kategóriájú szállások 5 főre és egy hétre nagyjából 1,5 millió és 5 millió forint között mozognak – gyanítjuk, hogy nem a legolcsóbb lehetőségeket vette igénybe. A környéken ráadásul az éttermek sem olcsóak: étkezésre öt főre napi 100 ezer forintot simán lehet számolni, nem beszélve az italokról.

Egy hétre nagyjából 1,5 millió és 5 millió forint között volt a szállás



A magyar tenger mellett is lazított pár napot Magyar Péter: a siófoki Mala Gardenben szállt meg 2 éjszakára, ami igencsak zsebbe nyúlós, hiszen a négycsillagos szállodában két éjszakára 715 ezer forint a szállás. A hotel éttermében a vacsora igencsak fejedelmi, ennek megfelelően is kérik meg az árát: két főre 62 ezer forint körül mozog egy-egy alkalom. A konyha nemcsak minőségi, de igencsak drága is: egy egyszerű lecsóért is 6590 forintot kell fizetni. Ha pedig a szálloda egyéb szolgáltatásai közül is igénybe vettek néhányat, az még inkább megdobta a költségeket. Elég csak egy egyszerű thai masszázsra gondolni, ami 20 ezer forintba kerül… Mindenesetre fura, hogy a pártelnök szerint a Balaton teljesen kihalt és lepusztult, ennek ellenére ő mégis ott lazított, méghozzá olyan összegért, ami egy egyszerű nyaralónak csak álomkategória lehet…