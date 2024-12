Amióta világ a világ a tolvajok mindig próbálkoznak a lakásoknál és a családi házaknál. Ezzel egyet tehetünk, felkészülünk az esetleges behatolásra. Most különösen a Győr-Moson-Sopron vármegyei Csornán és Budapesten érdemes résen lenni, ugyanis a helyiek szerint több betörés is történt az elmúlt időszakokban.

Sorozatbetörők járják Csornát / Fotó: voronaman

Csornán még a kerítésen is átugranak

Egyre több a besurranó tolvaj Csornán

– írták a helyiek az egyik közösségi csoportjukban.

Többen is arról számoltak be, hogy egyes utcákban sötétedés után ismeretlenek figyelik meg a házakat, valamint, olyanról is hogy ezek az ismeretlenek meg is próbáltak betörni.

Mindenki legyen éber! Ajtókat zárni! Valakik járják éjszaka a házakat. Hozzánk tegnap akartak bejönni, éjjel kettőkor arra ébredtünk, hogy valaki a garázsajtónkat akarja kinyitni a Bem utcában. Hallottam, hogy a másik oldalon három háznál is jártak és ki is pakolták mire a tulaj hazaért

– írták.

Míg egy másik azt mondta, esténként szoktak látni ismeretlen arcokat.

Előfordult, hogy este jöttem haza a munkából, sétáltam haza és nagyjából két utcára tőlünk egy autóban két férfi üldögélt. Én nem ismertem őket, ezért tűnt fel. Illetve az volt a furcsa ,hogy késő este van. Igaz, nem ismerek itt mindenkit, de valamiért az jutott eszembe, hogy a házakat figyelik. Mi is zárjuk a kapunkat és a bejárati ajtót, de sose lehet tudni…

- mondta.

Az se zavarja őket, ha az áldozat otthon van / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Budapesten a 17. kerületben jártak

Ma hajnalban éjfél után nem sokkal betörtek hozzánk. Bártfai utca. Az utca ajtó be volt csukva, viszont a bejárati ajtó figyelmetlenségből nem. Van egy nyolc hónapos kisbabánk, szóval elég éberen alszom. Egyből hallhattam, hogy bejött valaki, mert csak az ajtó melletti szekrényből tűnt el a pénztárcámból a pénzt. A párom egyből rohant ki, de eltűnt a tolvaj. A házban az egyik lámpa égve volt, de így is bejött. Ezért ez sem visszatartó erő. A rendőrség már keresi az elkövetőt

– írta egy nő.

Ha bárki hasonlót tapasztal, hívja a rendőrséget!