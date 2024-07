„'Nem merek aludni miattuk! – Betörőkre figyelmeztetnek Rákosmentén, egyet el is kaptak

Fanni posztjára sokan jelezték, náluk is betörők jártak, köztük Erika is. „Hozzánk be is jöttek úgy, hogy aludtunk! Az egész család itthon volt. Ez két hónapja, májusban történt, de azóta 4 alkalommal ismét hallottam a kertben járkálni valakit. Nem merek aludni emiatt!” – fogalmazott, mire Attila azt írta:

Nálunk idén egy kocsit a ház előtt, egy kocsit pedig a kertben törtek fel. Egyszer besurrantak hozzánk, amikor otthon voltunk. Kicsit gyanús ez az egész! Azóta szaporodtak meg a betörések itt, amióta a közeli Kerepesre kiköltöztették a Hős utcai lakókat!

– fogalmazott a férfi.

Ervin szerint viszont egy másik banda költözhetett a környékükre, és azért romlott meg a közbiztonság. „Van egy szemmel láthatóan drogos társaság. Az újtelepi és rákoscsabai vasútállomás, régi csabai strand, patakpart környékén szoktak lődörögni. Nem lennék meglepve, ha ők követnék el a környéken az éjszakai besurranó lopásokat, betöréseket” – vélekedett a helyi lakos.

Kerestük a XVII. Kerületi Rendőr-kapitányságot a betörések miatt, válaszukkal cikkünket frissítjük.