14 tuti tipp a betörők ellen: ha ezeket nem teszed meg, az egész nyaralás alatt aggódni fogsz

Akár egy estére mozdulunk ki, akár hétvégére utazunk el, vagy hosszabb nyaralásra indulunk, a becsomagolás mellett érdemes figyelmet fordítani az otthonunk biztonságára is. A Fanny magazin következő praktikáival kisebb-nagyobb távolléteink alatt kevésbé kell majd aggódnunk.

Néhány trükkel távoltarthatjuk a betörőket az otthonunktól Fotó: rawf8

1. Főszerepben az ablakok

Habár jó dolog beengedni a kellemesebb esti, éjszakai levegőt, mégsem tanácsos a nyílászárókat nyitva hagyni, még a leghátsó, legkisebb felületet sem, hiszen ezek mind támadási és bejutási pontok lehetnek a lakhelyünkre.

2. Gondoljunk a pótkulcsra!

Sokan rejtik a kertbe, vagy a lakáshoz tartozó gangrészre (kaspóba, tárolóládába, egyéb helyekre) a kulcsot, hosszabb utazás idején azonban érdemes ezt is bevinni a lakótérbe, vagy ami még jobb, átadni egy családtagnak, megbízható barátnak, szomszédnak, így baj esetén van, aki bejut az ingatlanba.

3. Jelezzük a távozásunk!

Pár napról is célszerű szólni, egy-két hetes utazás során pedig szükséges is megemlíteni a szomszédoknak, hogy nem leszünk otthon, és ha bármi gyanúsat látnak, helyettünk is felléphetnek. Lényeges még, hogy ismerjék a telefonszámunk, hogy értesíteni tudjanak egy esetleges vészhelyzetben.

4. Mintha csak otthon lennénk

Ha csak néhány órára megyünk el, jó megoldás lehet égve hagyni egy beltéri és/vagy kültéri lámpát, ami azt a látszatot keltheti, hogy otthon tartózkodunk. Praktikusak lehetnek a földbe szúrható kerti napelemes lámpák és füzérek is, amelyek világosban töltődnek, sötétben pedig fénnyel látják el a magánterületet.

5. Érzékelős megoldások

Még hatásosabbak az aktivitást észlelő, és erre felvillanó kültéri lámpák, amik nemcsak az illetéktelen betolakodókat, hanem a kóbor állatokat is visszatarthatják.

6. A kapu is számít

Előfordul, hogy nem zárjuk rendszeresen a kaput, főleg, ha nyugodtabb környezetben élünk. Amikor viszont elutazunk, ajánlott akár kétszer is ráfordítani a kulcsot, esetleg lakatot felhelyezni. Ugyanez igaz a garázsra, ami, ha nyitva marad, szintén fosztogatások célpontja lehet.

7. Kamerás őrizetben

Biztonsági rendszerekkel még nagyobb védelem alá helyezhetjük az otthonunk, hogy nyugodtan pihenhessünk, sőt, akár haza is nézhessünk a vakáció idején. Ráadásul a jól elhelyezett kültéri kameráknak már a puszta látványa is elrettenheti a betolakodókat, nem mindegy azonban, mi alapján választunk.