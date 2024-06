Pofátlanság: titkos rajzokkal jelölik a kipécézett lakásokat a tolvajok Csepelen

Már dolgoznak a jelölgetős tolvajok Csepelen! – állítja az egyik helyi lakos, aki a minap egy nyilvános posztban tette közzé tapasztalatait. Mint írta, az egyik többemeletes házba bejuthattak a tolvajok, ahol a lábtörlőkre és a kilincsekre hurkapálcikákat helyeztek el, melyből számukra kiderül, a lakásban élők otthon vannak-e vagy „szabad a pálya”. Az emberek között elterjedt hiedelem szerint a betörők egy egyszerű kódnyelvet használnak, amire ha odafigyelünk, meg is tudjuk akadályozni, hogy áldozatokká válhassunk.

A társasházak falát is megjelölhetik Illusztráció/Fotó: Google Térkép

Jelölgetik a 4 emeleteseket?

Az említett csepeli lakos szerette volna figyelmeztetni a helyieket, hogy akár be is törhetnek hozzájuk, ha nem vigyáznak eléggé, ugyanis már jelölgetik a lakásokat. A következő írta:

Csepelen a Táncsics Mihály utcában a 4 emeletesekben megindult a lakások jelölgetése. Most éppen hurkapálcika-darabokkal ellenőrzik, hogy van-e mozgás vagy nyaralnak éppen a lakók. A lábtörlőkre, illetve a kilincsekre rakják szép szabályosan. Mindezt a zárt lépcsőházban…

Az ott élők egyből igyekeztek felhívni a figyelmet erre a problémára, a poszt alatt percek alatt rengeteg komment született. Volt olyan is, aki már pórul járt:

Ezért jó a kamera! Szólni kell a közös képviselőnek!

Nálunk hetek óta tologatja valaki a lábtörlőket, én meg vissza!

Nálunk mielőtt átmászott a kapun, hosszú percekig ácsorgott, nézelődött befelé. Kapucniban, hosszú nadrágban, 28 fokban. Rövidnadrágban, pólóban sétáltak el mellette ketten is, még meg is nézték, de egyikük sem hívta a 112-őt!

Kifigyelik és megjelölik az üres lakásokat a bűnözők Fotó: pexels.com

Ezekre a jelekre kell figyelni!

Előzzük meg a bajt, figyeljünk a környezetünkre! A társasházak falát, a lakás ajtót és környékét, illetve egyes esetekben a lábtörlőt is érdemes alaposan szemügyre vennünk, mert ezekre a helyekre szokták legtöbbször elhelyezni ezeket a titkos jelöléseket a betörők. Az emberek szerint több jelzés is létezik, ezekből összeszedtünk most néhányat:

Kör: szabad a pálya!, könnyű bejutás, vélhetően azért, mert nincs biztonsági rendszer.

Háromszög: egyedülálló nő lakik a lakásban, vagy idős ember. A tolvajok ilyen helyre előszeretettel törnek be, mert nincs akkora kockázata az esetleges ellenállásnak, ha mégis hazaérne valaki.