Rettegnek a Lehel térnél: szervezett betörők ólálkodnak a lakásoknál

Ha lemegy a nap a XIII. kerületi Alig utcában, az ott élők szerint veszélyes órák kezdődnek. Sz. Zsolt a napokban tett ki a lányával egy posztot az egyik angyalföldi Facebook-csoportban, hogy vigyázzon minden lakó. Arra kérték őket, jól zárjanak minden ajtót, nehogy háromfős csapatok törjenek be hozzájuk – mint ahogy az két alkalommal az Alig utcai társasházban meg is történt.

Betörő bandától félnek Angyalföldön Fotó: rawf8

Berúgták az ajtót

Az első eset két héttel ezelőtt, délben történt, épp abban a házban, ahol Zsolt is lakik. Ő aznap nem volt otthon, a többi lakó szembesítette a riasztó esettel. A társasházukkal szemben lakó egyik férfi, egy villanyszerelő az ablakából szúrta ki a betörőket. Három zűrös alak – két férfi és egy nő – tört be az Alig utcai társasházukba. A szembeszomszédnak egyedül egy idős asszonyhoz volt meg a telefonszáma a társasházukból. Ezért rögtön őt riadóztatta.

Felhívta Éva nénit, hogy »vigyázzon, mert betörtek az épületbe«. Szó szerint látta, ahogy berúgták a társasházunk bejárati ajtaját és bementek az épületbe

– idézte fel a szomszédaitól hallottakat Zsolt.

A villanyszerelő és Éva néni végig vonalban voltak, hogy ha az illetők bántanák őt, a férfi rögtön értesíthesse a rendőrséget. „Éva néni hallott egy zajt, ekkor ment le a kapuhoz gyalog, a betörők pedig lifttel a harmadikra. Pont elkerülték egymást, szerencsére. A házban élő szomszédjának szólt, hogy menjenek fel, nézzék meg, mi van. Akkor látták, hogy ott ülnek a lépcsőn” – mesélte Zsolt.

Azt felelték, hogy várnak valakit. Tudták a szomszédaim, hogy hazudnak, ezért elzavarták őket. Pillanatok alatt eltűntek

– folytatta Zsolt, utalva rá, a kiérkező rendőröknek esélyük sem volt elcsípni őket.

Az utcában élők attól tartanak, hogy még visszatérnek hozzájuk a betörők. A zűrös alakok szerintük a Lehel tér környékéről is jöhetnek (képen középen)/Fotó: Google Térkép

„Erélyesen kizavartam őket”

Egy héttel ezelőtt, késő este visszatértek az alakok. Zsolt ekkor már otthon volt, ezúttal őt hívta a szemközti lakó „Megint megtörtént, berúgták a kaput. Ekkor lementem, és Éva néni lakásánál voltak. Egyik járkált, másik kettő meg a lépcsőn ült. Éva néni nem mert kijönni érthetően. Fogtam, és erélyesen kizavartam őket, aztán értesítettük az egészről a rendőrséget” – emlékezett vissza Zsolt.

Nem ugyanaz a három ember volt, mint korábban.

Lehetséges, hogy betörőcsapat lehet, mert még a Hegedűs Gyula utcánál tettek egy kört. A rendőrök is gyanítják, hogy terepszemlére jöttek, melyik lakás ajtaja gyengébb, melyik nem

– vélekedett az apa, aki szerint kipécézték az otthonukat a tettesek – ráadásul nem is egyedi esetről van szó. Az Alig utca környező utcáiban is többen jelezték, betörők lepték el a környéket. „Az egyik társasházba is betörtek, ott négy eldobott tűt is találtak” – árulta el Zsolt.

Készenlétben vannak a szomszédok

A társasház lakói feljelentést tettek a kerületi rendőrségen, a tettesek még mindig az utcájukban ólálkodhatnak. Egy fegyverük van ellenük: a riadólánc és a felkészülés.

A szomszédokkal sokan telefonszámot cseréltünk, és jobban figyelünk, ha itthon vagyunk és történik valami. Itt idős emberek laknak, nagyon félnek. Éva néni szó szerint retteg azóta, hiszen az ő lakása előtt történt az egész legutóbb. Aggódunk, mert nem jó a zár, és a Lehel tér környéke már egy ideje zűrös alakokkal van tele. Megoldás lehetne, ha kültéri kamerák lennének az utcánknál. Amikor az M3-as metrót újították, ideiglenesen felszerelték őket, de amikor kész lett a metróvonal, elvitték

– részletezte Zsolt.

A társasház most azért fogott össze, hogy sötétítő fóliát szereljenek fel a berúgott bejárati ajtóra, mert teljesen átlátnak az üvegen. „Az ajtót meg kellene erősíteni, és kamerát felszerelni. Ezen dolgozunk, jeleztük a közös képviselőnek” – zárta szavait az apa.