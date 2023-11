„Vigyázz, nehogy kigyulladjanak!" – Üvöltve fenyegetőzött Csepelen egy férfi, aki a házakat és kerteket kukkolta

A Csepel Info Facebook-oldalára érkezett az az olvasói levél, mely arról számol be, hogy a napokban egy 175 cm magas, 50 év körüli, sötétkék kabátos férfi járta a Szőlős utca, Körtés utca, Damjanich utca környékét Csepelen. A férfi dél tájékán vizslatta a kertvárosi házakat és kerteket. A férfit az egyik ott lakó vette észre, aki meg is kérdezte, mi járatban nézi a házakat, esetleg segíthet-e neki valamiben. Ahogy erre reagált a kukkoló, arra azonban a lakos sem számított.

A férfi a Szőlős utca, Körtés utca, Damjanich utca irányában sétált / Fotó: Google Maps

Üvöltve fenyegetőzött a férfi, mert megkérdezték, mi járatban van

Csepelen a kertvárosban lakunk. Tegnap 12 óra magasságában egy kb. 175 cm magas, közel 50 év körüli, vékony testalkatú férfi, sötétkék hosszú kabátban, fekete nadrágban, fekete Nike sportcipőben, minden házba, kertbe benézett. Amikor megkérdeztem, keres-e valakit vagy valami utcaszámot (mert utcánkban több házon nincsen házszám), teljesen kikelt magából

– írta meg a lakos a Csepel Info oldalának olvasói levélben.

„A hangnemet nem méltatnám, előtte álltam. Alkoholszaga nem volt, de valami „más” befolyás érződött modorán. Amikor távozott, üvöltve mondta, hogy »vigyázz az ingatlanokra, nehogy kigyulladjanak!« – számolt be róla a lakos, aki azt is leírta, hogy a történtek után a rendőrségen állítólag bejelentést is tett.

A szemtanú szerint a Szőlős utca, Körtés utca és a Damjanich utca irányában sétált a férfi, ahol minden házba és kertbe benézett.

Érdemes minden gyanús dologról bejelentést tenni a rendőrségen / Illusztráció / Fotó: Pixabay

Figyeljünk házainkra: akár betörés előtti terepszemle is lehetett

A lakosok tapasztalatai szerint minden gyanús esetet érdemes bejelenteni a rendőrségen és a kerületi csoportokban tájékoztatni egymást. Volt már ugyanis olyan, hogy valaki az ilyen bejelentésnek köszönhette azt, hogy tudott a rájuk leselkedő veszélyről és jobban odafigyelt. A betörők gyakran a nézelődésnél is tovább mennek azért, hogy felmérjék a terepet, és hogy mennyi érték van egy ingatlanban. Van, hogy szakembernek kiadva magukat csöngetnek be, hogy lássák, hol vannak otthon, s esetleg beinvitálva őket felmérjék az esélyeket, riasztóberendezést és házőrzőt. Volt már erre példa a II. kerületben, Óbudán és a XVI. kerületben is.

A Metropol az ügyben megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, a következő választ kaptuk:

„Tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett esettel összefüggésben 2023. november 14-én 12 óra 5 perckor érkezett bejelentés a BRFK Tevékenység-irányítási Központjába, ahol az ügyeletes a bejelentésben szereplő személyleírást haladéktalanul kiadta valamennyi járőrnek. A rendőrök visszatérően ellenőrzik az adott területet. A rendőrök a férfit nem találták.”