Vigyázat! Csalók járják a XVI. kerületet, furcsa trükkel próbálkoznak

Csalók jelentek meg a XVI. kerület több részén is. Most épp a Nebáncsvirág utca környékét járják újabb áldozatokra vadászva. Fontos szempont számukra, hogy olyan kerületeket válasszanak ki, ahol sok idős él, valószínűleg azért, mert őket sokkal könnyebben át tudják verni. A tört magyarsággal beszélő férfiak házakba csengetnek be és ereszcsatorna-javítást kínálnak fel erőszakosan az ott élő idős embereknek. A csalóknak régi módszerük az ilyen fajta házalás, kihasználva a jóhiszeműséget. Van, hogy a lakásba, akarnak így bejutni, és míg szóval tartják a tulajdonost, addig cinkosuk végig járja az ingatlant és magával viszi az ott található értékeket és készpénzt is. De a csalók körében van egy másik elterjedt módszer is. Miután bejutnak a lakásba, szerződést íratnak alá, amelyben vállalják a munka elvégzését, és előleget is kérnek a munkálatokhoz, „anyagvásárlás” címszóval. Innentől kezdve nem lehet többé elérni sem őket, sem pedig azt a képzeletbeli céget, amivel szerződtek.

Nagyon fontos, hogy senki sem dőljön be a házaló csalónak Illusztráció/Fotó: Pixabay

Egy, a környéken lakó hölgy elmondta, hogy idős rokonához is becsengettek azzal az ürüggyel, hogy jöttek ellenőrizni az ereszcsatornát. „Miután szemügyre vették, megállapították, hogy nagyon rossz állapotban van, és felújításra szorul.”

Ezt követően szerződést írattak alá az ismerősömmel, és kérték is tőle az előleg megfizetését.

„Neki még itt sem volt gyanús a történet, hiszen az önkormányzat embereinek hitte a csalókat” – mesélte a hölgy.

Nagyon fontos, hogy nem szabad bedőlni ezeknek az embereknek. Be sem szabad őket engedni a lakásba. Ha bármiféle felújításról van szó a lakásban vagy a ház körül, mindig csak megbízható helyről ajánlott szakemberrel szabad elvégeztetni a munkálatokat.

Fontos, hogy ne nyissanak nekik ajtót, mert csak így tudják megakadályozni a bűncselekményt.