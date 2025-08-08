„Nehéz azzal a gondolattal átkelni, hogy úristen, le fogunk zuhanni” – életveszélyes állapotban van a Szigetre vezető K-híd!

Idén is ez a híd vezeti be a tömegeket a Sziget Fesztiválra, azonban sokan félnek attól, hogy átsétáljanak rajta. A fesztiválozók tapasztalatai sok mindent elárulnak a K-híd állapotáról.
A Sziget Fesztivál hatalmas tömegeket mozgat meg évről évre, de a bejutás útvonala mostanra sokak szerint életveszélyessé vált. Az évről-évre rozsdásabb vasszerkezetű gyalogos-vasúti híd állapota a fesztiválozók szerint némi aggodalomra adhat okot. Stábunk a helyszínen kérdezte meg a fesztiválozókat, hogy mit gondolnak: szerintük milyen állapotban van a K-híd?
Barbara szerint a K-híd talán már a jelenlegi formájában is életveszélyes.
Szerintem a K-híd állapota gyenge. Mondjuk úgy, hogy lehet, hogy a fesztivál ideje alatt be is szakadhat
– mondta lapunknak.
A Sziget Fesztivál bejáratául szolgáló K-híd szerkezete eléggé elkorrodálódott, kis túlzással már csak a vasúti sínek tartják még a levegőben. A híd állapota borzalmas és aggasztó, a felújítása pedig évek óta politikai huzavona tárgya.
Korábban a stábunk a rozsdás, elöregedett acélszerkezetet alulról is megnézte, amikor egy helyi kenus vitt oda minket. A látvány döbbenetes volt: rozsda lepte be az egész acélszerkezetet, egyes helyeken mintha csak festék tartaná össze a múlt századi vasszörnyet.
Gyepes Ádám, a Fidesz budapesti frakciójának tagja szerint a K-híd jelenlegi állapota nemcsak ciki, hanem életveszélyes. Az Óbuda és a Hajógyári-sziget között átívelő K-híd, amelyen évről évre több mint 400 ezer ember érkezik a Sziget Fesztiválra, ma olyan állapotban van, hogy bármelyik pillanatban megtörténhet a baj.
A stábunknak egy fesztiválozó azt mondta, hogy ráférne már a hídra a felújítás.
Hát, ahogy elnézem elég ramaty, elég rozsdás, és minden baja van. Azt nem tudom, hogy a kerületnek vagy a fővárosnak kellene-e megcsinálni, hogy biztonságosabb legyen rajta az átkelés, de jó lenne, ha ismét tele lenne újra díszekkel – legalább a Sziget miatt
A külföldi fesztiválozók között is akadnak olyanok, akik nem érzik magukat biztonságban a hídon. Nina így fogalmazott:
Szeretném, hogyha egy kicsit modernebb hatása lenne, vagy legalábbis ne lenne annyira ütött-kopott. Ráadásul nekem ugye tériszonyom van. Szóval egy kicsit nehézkes nekem és szerintem sok más embernek is, hogy átmenjen rajta, főleg azzal a gondolattal, hogy úristen, most le fogunk zuhanni
A hetvenéves katonai szerkezetet sosem hosszú távú közúti és gyalogos használatra tervezték, mégis nap mint nap forgalmat bonyolít le, sőt a Sziget Fesztivál idején csúcsterhelés mellett működik.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint szerint a fővárosnak már rég lépnie kellett volna.
A K-híd borzalmas állapotban van. Ez egy gyorsan összeszerelhető katonai híd, nem ilyen hosszú időre tervezték. Nagyon gáz, hogy ezt mutatjuk magunkról a világnak!
– fogalmazott. Hozzátette: a híd a fővárosi önkormányzat tulajdonában van és a Budapest Közút kezelésében, ezért a fővárosnak kellene megcsinálnia.
A K-híd állapota nem új keletű probléma. Már évek óta szó van a felújításról, de valódi előrelépés nem történt. A Magyar Nemzet információi szerint mérnökök már tavaly is veszélyesnek ítélték meg a szerkezet állapotát, és azóta csak tovább romlott a helyzet. Ráadásul a jelenlegi állapotot látva sokan attól tartanak, hogy előbb-utóbb komoly baleset történhet. Egyesek szerint a főváros költségvetéséből bőven lehetne forrást biztosítani a híd rendbetételére – mások úgy látják, a politika csatározások akadályozzák meg ezen ambíciókat.
