„Nehéz azzal a gondolattal átkelni, hogy úristen, le fogunk zuhanni” – életveszélyes állapotban van a Szigetre vezető K-híd!

A Sziget Fesztivál hatalmas tömegeket mozgat meg évről évre, de a bejutás útvonala mostanra sokak szerint életveszélyessé vált. Az évről-évre rozsdásabb vasszerkezetű gyalogos-vasúti híd állapota a fesztiválozók szerint némi aggodalomra adhat okot. Stábunk a helyszínen kérdezte meg a fesztiválozókat, hogy mit gondolnak: szerintük milyen állapotban van a K-híd?

A Sziget Fesztivál ideje alatt több százezren kelnek át az óbudai K-hídon. Fotó: Metropol

„Mondjuk úgy, hogy bármikor beszakadhat”

Barbara szerint a K-híd talán már a jelenlegi formájában is életveszélyes.

Szerintem a K-híd állapota gyenge. Mondjuk úgy, hogy lehet, hogy a fesztivál ideje alatt be is szakadhat

– mondta lapunknak.

A Sziget Fesztivál bejáratául szolgáló K-híd szerkezete eléggé elkorrodálódott, kis túlzással már csak a vasúti sínek tartják még a levegőben. A híd állapota borzalmas és aggasztó, a felújítása pedig évek óta politikai huzavona tárgya.