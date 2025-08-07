"Messziről látszik, hogy nagyon ráférne egy felújítás" - Félve mennek át a Szigetre érkezők a K-hídon

A Szigetre érkezőket szégyenletes kép fogadja, ami nem vet jó fényt Európa legnagyobb zenei fesztiváljára sem. A K-híd acélszerkezete elöregedett és rozsdás, és a Sziget-fesztivál hetében több, mint 400 ezer ember kel át rajta, ami különösen igénybe veszi az Óbudát és a Hajógyári-szigetet összekötő, elöregedett vasszerkezetet.

A múlt századi vasszerkezetet már rég fel kellett volna újítani. Mint arról Szentkirályi Alexandra posztolt is, a gyorsan összeszerelhető katonai hidat nem ilyen hosszú időre tervezték, és a fővárosnak már rég lépnie kellett volna.

A Metropol megkérdezte a Szigetre érkezőket Budapest szégyenfoltjáról, és a véleményük szinte egyöntetű volt: nem tetszett nekik a látvány, többen kissé félve haladtak át a Sziget ikonikus bejáratán. Látják, hogy szinte csak a rozsda tartja össze a vasszerkezetet, de bíznak abban, hogy a szervezők meggyőződtek arról, hogy az átkelés még biztonságos.

A fesztivál nyitónapján a világ minden tájáról érkeznek Budapestre a kikapcsolódásra vágyók. Amikor a helyszínre érnek, először a K-hidat pillantják meg.

Bori már első ránézésre sem tartja bizalomgerjesztőnek a Duna holtágán átívelő hidat. Úgy véli, hogy nagyon ráférne egy felújítás, de nincs mit tenni, hiszen ez az egyetlen út vezet a Szigetre.

Attila először járt Budapesten, így a fesztiválon is. Számára nem volt túl bizalomgerjesztő a híd.

Sietve mentem át rajta, így nem is néztem meg. Egy Franciaországból érkezett ismerősömmel van találkozóm a túloldalon, akivel együtt megyünk koncertre. De most, hogy kérdezed, utólag rápillantva már messziről látszik, hogy nagyon ráférne egy felújítás

- mondja Gabi.

A Szigetre érkezők úgy gondolják, ez a nagy fesztivál megérdemelne egy hangulatos, méltó átjárót - mert lehet jópofa a retró is, de a K-híd nem retró, hanem egyszerűen elhanyagolt, ócska, ronda.