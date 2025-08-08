RETRO RÁDIÓ

Mutatjuk hogyan jutnak jelentős pénzhez a fiatalok a Sziget Fesztiválon

Elképesztő, mennyi fiatal bulizót találtunk a Sziget melletti REpont visszaváltójánál. Fenntarthatóság és gazdaságosság a Sziget közelében, így működik a visszaváltó az Auchan mellett!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 18:45
REpont Sziget Auchan

A nyár egyik legnagyobb eseménye, a Sziget Fesztivál nemcsak a zene és a szabadság ünnepe, hanem egyre inkább a környezettudatosságé is. A fiatalok ma már nemcsak bulizni jönnek a Hajógyári-szigetre, hanem odafigyelnek arra is, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. Ebben segít nekik a fesztivál közelében található REpont visszaváltó automata. A fiatalok elmondása szerint, nagyon sok mindenre fel tudják használni az 50 forintokból összegyüjtött pénzt!

Sziget
Erik és munkatársa a REpont melletti bárban dolgoznak, ahol rengeteg üveget váltanak vissza. Nap mint nap sok fiatalt látnak, akik közvetlenül a Szigetről érkeznek a REpontba, hogy leadják az üres palackokat  (Fotó: Gáll Regina Adrienn / Ripost)

REpont a Szigetnél! - "Az árából kijön mégy sör"

Az Auchan áruháznál, a Sziget Fesztivál közvetlen közelében különféle emberekkel találkoztunk, voltak külföldi fiatalok, magyarok, akik a reggeli energiaitalra vagy sörre gyűjtve váltották vissza az üres palackokat, és olyan helyieket is, akik a fesztivál mellett élnek. Ők rendszeresen visszaviszik az üvegeket, és elmondásuk szerint egyáltalán nem zavarja őket a rendezvény, sőt, kifejezetten örülnek neki. A fiatalok közül sokan már a reggeli órákban az itt visszaváltott üvegek után kapott pénzből veszik meg az első italukat a REpont automata mellett, az Auchanban.

Nagyon tetszik nekünk a Sziget Fesztivál. Nagyon örülünk, hogy Magyarország is csatlakozott ehhez a fenntarthatósági kezdeményezéshez a REponthoz

-mondja Suzi Richters, egy fiatal lány aki Hollandiából látogatott el a fesztiválra. 

Suzi Hollandiából érkezett a Szigetre, ő is ismeri az üvegvisszaváltó rendszert. (Fotó: Gáll Regina Adrienn / Ripost)

Sokan nem is gondolnák, milyen egyszerű és gyors pénzkereseti lehetőség rejlik az üres üvegek és palackok visszaváltásában. A RePont automatába betáplált palackokért darabonként 50 forint jár, ez akár egy következő ital, vagy épp a reggeli kávé árát is fedezheti. A fesztiválon naponta több ezer műanyag és üvegpalack fogy, így nem csoda, hogy a tudatosabb fiatalok egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel.

Mi a Szigetről jöttünk, tegnap este gyűjtöttük össze a palackokat. Most éppen jól jön, mert az így kapott pénzből megvesszük a reggeli energiaitalunkat, aztán megyünk tovább bulizni. Az árából kijön mégy sör is

-mondja Árpi és István, két fiatal srác akik visszaváltották a tegnapi termést.

Itt dolgozunk a REpont melletti bárban, ahol italokat szolgálunk fel. Nagyon sok fiatalt látunk akik visszahozzák az üres üvegeket. Sokan, azonban szétszórják a bár körül ezért mi váltjuk vissza helyettük az üvegeket. Ez már jelentős összeget hozott nekünk. A megszerzett pénzt pedig a rászoruló családoknak adtuk oda, akik az Auchan előtt kéregetnek. Úgy gondolom, ez jó döntés volt, hiszen nemcsak a műanyagot forgattuk vissza, amit egyébként kidobtunk volna, hanem még másokon is segítettünk

- mondja Juszku Erik aki a REpont melletti bárban szolgál ki italokat.

Olyannal is találkoztunk, aki bár nem a Szigetről jött, a közvetlen közelében lakik és szívesen megosztotta gondolatait.

Itt lakom a Sziget mellett, és persze hallom a fesztiválozókat, de egyáltalán nem zavarnak. Örülök, hogy fiatalok, és jól érzik magukat. Nagyon jó, hogy jönnek, és visszaváltják az üvegeket. Ez a rendszer remek, hiszen segíti bolygónk anyagcseréjének megújulását, jó látni, hogy sok fiatal követi az 50 forintos visszaváltási rendszert

– mondja egy másik visszaváltó, Gyulai Ágnes.

Leleményes Magyarok, így keresnek pénzt a Szigeten, korábban is videó!

 

 

