Kitálalt a betörő: erre ügyelj, ha nem akarod, hogy téged is kifosszanak

Jenny Radcliffe tinédzserként kezdte bűnöző életét, a 80-as években üres ingatlanokba hatolt be Liverpoolban.

Először csak kipróbáltuk magunkat, hogy be tudunk-e jutni, lopni sem akartunk, csak körülnézni odabent, mert unatkoztunk

– árulta el a LadBible-nek a most 55 éves nő, aki azért tudott megállni a lejtőn, mert rájött, hogy betörőként szerzett tudásából legálisan is tud pénzt csinálni. Mert ki tesztelhetné jobban egy otthon biztonsági rendszerét, ha nem az, aki ezek kijátszásából élt? Olyan ez, mint a rablóból lett pandúr, aki tud a bűnözők fejével gondolkodni. Jenny így most afféle bérelt betörő, professzionális szélhámos, mint az etikus hekkerek, akik a jó cél szolgálatába állítják képességeiket.

Az emberek sosem gyanakodtak rám, mert nem tűnök fenyegetőnek. De soha nem tudhatod, hogy valaki az-e, akinek mondja magát

– figyelmeztetett.

Illusztráció / Fotó: Pexels

Most összeállított egy listát azokról a dolgokról, amiket az embereknek kerülniük kell, ha meg akarják óvni otthonukat a magafajtáktól. Íme a 6 legfontosabb tétel:

1. Ne áruld el a közösségi oldalakon a napi rutinod!

Ebből tudni lehet, mikor vagy rendszeresen távol otthonról, vagyis mikor a legnagyobb az esélye, hogy zavartalanul betörjenek hozzád.

2. Ne állíts be automatikus üzeneteket, amikor nyaralsz!

Ha egy e-mailre vagy a telefon üzenetrögzítőjére olyan szöveget állítasz be, hogy „jelenleg szabadságon vagyok, próbálkozz újra 2 hét múlva”, az olyan, mintha kifüggesztenéd a házra, hogy „szabad a vásár”.

3. Ne hagyd hozzáférhető helyen a szerszámaid!

Ha például egy záratlan fészerben tartod a feszítő-vágó eszközöket, a betörőnek tálcán kínálod a bejutást.

4. Ne ültess a ház köré olyan növényeket, amelyben könnyen el lehet rejtőzni!

Jó, ha közvetlenül az épület körül tágas terület marad szabadon, így könnyen észre lehet venni, ha valaki körülötte ólálkodik.

5. Gondoskodj a bűnözőket távol tartó eszközökről!

Ilyen lehet a lámpák időzített ki-bekapcsolása, hogy úgy tűnjön, mintha valaki otthon lenne.

6. Kapcsold be a riasztót és a térfigyelő kamerát!

Egy tolvaj nem kockáztat fölöslegesen, mindig a könnyebb utat választja: azokat a helyeket, amiket semmi sem véd.