Tragédia: egy ártatlan gyerekcsíny miatt halt meg egy 11 éves kisfiú

Egy 11 éves kisfiú életét vesztette Texasban, ahol egy ártatlan gyerekcsíny miatt, válaszul menekülése közben hátba lőtték. A fiú barátaival a világszerte ismert „ding dong dash” nevű játékot játszotta Houston keleti részén. Ennek lényege, hogy a gyerekek becsöngetnek vagy bekopognak egy házba, majd elszaladnak, mielőtt a lakó kinyitná az ajtót.

A 11 éves kisfiú életét vesztette egy ártatlan játék miatt Fotó: Pexels/Illusztráció

A kisfiú életét már nem lehetett megmenteni

Az eset augusztus 31-én, késő este történt a Racine Streeten. A fiú becsöngetett egy házba, majd futni kezdett. Ekkor valaki üldözőbe vette, és többször rálőtt. A gyermek súlyos sebekkel került kórházba, ahol másnap belehalt sérüléseibe. A rendőrség közölte, hogy a lövöldöző nem hivatkozhat önvédelemre, mivel a fiú már távol volt a háztól. Az ügyben emberölés miatt emelhetnek vádat.

A „ding dong dash” évtizedek óta népszerű tréfa, más országokban is ismert, például az Egyesült Királyságban „knock and run” néven. Az utóbbi években a TikTok is hozzájárult ahhoz, hogy újra divatba jöjjön, sok háztulajdonos bosszúságára.

Tragikus módon nem ez az első halálos kimenetelű eset. 2020-ban Kaliforniában egy férfi halálra gázolta autójával azokat a tinédzsereket, akik megviccelték. 2025 májusában pedig Virginiában egy 18 éves fiút lőttek le, miközben a tréfát videózta.

Az amerikai hatóságok régóta figyelmeztetnek, hogy a látszólag ártalmatlan játék könnyen veszélyes lehet. Előfordult, hogy fiatalokat betörés kísérletével vádoltak meg, más esetekben pedig életüket kockáztatták. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a gyerekeknek meg kell érteniük, hogy egy TikTok-trend nem érhet fel az életükkel – írja a The Mirror.