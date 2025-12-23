Vezetés közben kapott rohamot a nő, az igazi rossz hír csak ezután érkezett

RETRO RÁDIÓ

Nem akart hinni a fülének. A roham után jött a diagnózis.

A mai napig emlékszik egy skót édesanya arra a pillanatra, amikor vezetés közben rohamot kapott, majd kiderült, hogy ennek oka egy rendkívül súlyos betegség.

roham
A rohama után állapították meg, mi a baja a nőnek. Komoly műtét várt rá (Fotó: Anna Bizon / freepik.com – Képünk illusztráció)

Súlyosabb volt a betegsége, mint maga a roham

Az általános iskolai tanárként dolgozó Julie McCarthy autóvezetés közben rohamot kapott, és balesetet szenvedett. A nő kórházba került, majd miután megvizsgálták, szörnyű hírt közöltek vele: agydaganata van. A mai napig tisztán emlékszik arra a sokkoló pillanatra.

Úgy éreztem magam, mintha egy alagútban lennék, teljesen egyedül. Egy agydaganat nagyon ijesztően hangzik. Először fel sem fogtam, hogy rákról van szó – hatalmas sokk volt

– idézi Julie McCarthy szavait a Daily Record.

Julie 2024 áprilisában esett át azon a nagyon komoly műtéten, melynek során a daganat több mint 95 százalékát sikeresen eltávolították. Szerencsére rendben felépült, és nem sokkal később hazamehetett.

A háromgyermekes anya támogatja a Beatson Rák Alapítvány Csecsebecse felhívását, ezzel is szeretne megnyugvást és reményt nyújtani a rákbetegeknek. Unokatestvére, a szintén rákkal kezelt Chris révén került kapcsolatba a jótékonysági szervezettel.

Azt mondta nekem: »Julie, ez egy különleges hely – imádni fogod.«

Julie szerint valóban nagy segítség volt számára a Beatson Rák Alapítvány, melynek ő is segítő tagjává vált. Ez a változás a családja számára is érezhető.  „Karácsony reggelén lefilmezem a három gyerekemet, amint lemennek a lépcsőn, hogy kibontsák az ajándékaikat. Misére megyünk a nagycsaládunkkal, és utána együtt töltjük a napot” – osztotta meg az édesanya a karácsonyi terveit.

A rákalapítvány rendkívül hálás Julie-nak, hogy ilyen bátor volt és megosztotta történetét az egész világgal. 

 

