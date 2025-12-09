RETRO RÁDIÓ

Tragédia Szentgotthárdon: érkező vonat elé zuhant az ájult férfi

A férfi a peronon várakozott, amikor rosszul lett és egyenesen az érkező vonat elé zuhant. A fiatal túlélte a vonatgázolást, azonban élet és halál között lebeg.

Szerző: Metropol
2025.12.09. 17:40
Szentgotthárd életveszély epilepsziás roham vonatgázolás

Döbbenetes vonatgázolás rázta meg a Vas vármegyei Szentgotthárd városát a minap. Információink szerint a szerelvény éppen az állomás felé közeledett, amikor egy férfi a több tonnás monstrum elé csapódott. Bár a vonat elgázolta a fiatalt, a tragédia közepette csoda is történt: túlélte a mindenki által halálosnak hitt balesetet. 

A vonatgázolást szörnyű baleset okozta: a férfi a peronon epilepsziás rohamot kapott
A vonatgázolást szörnyű baleset okozta: a férfi a peronon epilepsziás rohamot kapott, az érkező vonat pedig magával sodorta. A férfi jelenleg is élet és halál között lebeg, az intenzív osztályon fekszik    Fotó: Google Maps

Epilepsziás rohamot kapott a vonatgázolás áldozata

A Metropol úgy értesült, hogy aznap semmi nem utalt a közelgő tragédiára: a fiatal a peron szélén várakozott, amikor egyik pillanatról a másikra megtörtént a baj. A szemtanúk döbbenten nézték a mentési munkálatokat: először a szirénázó mentősök, nemsokára pedig mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Itt mindent meg kellett tenniük, ami emberileg csak lehetséges volt, ugyanis a fiatal, bár csodával határos módon életben volt, de életveszélyes állapotban hevert a síneken. Úgy tudjuk, hogy a balesetben nem csak a törzse és a mellkasa, de koponyája is súlyosan sérült, így miután stabilizálták az állapotát, végül az egyik várakozó esetkocsi rohant vele kórházba. 

Az eset után a helyszínen azonnal elindult a szóbeszéd, a településen többen is döbbenten meséltek a látott szörnyűségről. Ekkor még sokan azt gondolták, hogy egy tragikus öngyilkossági kísérletnek voltak szemtanúi, hamarosan viszont kiderült: korántsem erről, sokkal inkább egy tragikus véletlenről volt szó. A Metropol úgy tudja ugyanis, hogy a férfi a peronon epilepsziás rohamot kapott, és eközben, szinte ájultan zuhant az érkező vonat elé. Bár a vezető látta a sínekre csapódó fiatalembert, megállni már nem tudott: 88 kilométeres sebességről kezdett vészfékezni, és végül magával rántotta a fiatalt. Információink szerint a férfi állapota jelenleg is válságos: élet és halál között lebeg a kórház intenzív osztályán. Rokonai, szerettei és barátai most egy emberként imádkoznak az életéért, csupán egyet szeretnének: azt, hogy szerettük felépüljön a súlyos állapotból. 

 

