Egy orvos sem tudta, mi a baja: hónapokon át daganattal küzdött az egyetemista

A 23 éves Ollie a kimerültséget és agyködöt kezdetben a vizsgaidőszak miatti nyomásnak tulajdonította. A fiatal jogot tanult az egyetemen, amikor utolsó évében észrevette, egyre fáradtabb, kognitív nehézségekbe ütközött és izomtömege is csökkent. Miután a tünetek hónapokon át fent álltak, elment orvoshoz, ám ők nem találtak semmit. Gyógytornára küldték, azonban Ollie végül kórházban kötött ki, ahol kiderült, agyalapi mirigy daganattal küzd.

Daganattal diagnosztizálták az egyetemistát. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ollie a kórmegállapítást követően műtéten esett át, amely során a sebészek sikeresen eltávolították a teljes daganatot, valamint az agyalapi mirigy felét.

Az orvosok becslése szerint a daganat másfél éven át növekedett, ami egybeesik a tüneteim kezdetével. Állandó fáradtságtól szenvedtem, folyamatos fejfájásom volt, és nehezen tudtam koncentrálni. Egyetemistaként sok minden történt körülöttem, és nem gondoltam arra, hogy a tüneteim valami sokkal komolyabb dolog következményei lehetnek. A helyzet azonban rosszabbodott. Azt vettem észre, hogy fáj az egész testem, és edzés ellenére sem fejlődtek az izmaim

- emlékezett vissza a fiatal, aki hitt háziorvosának miszerint, nincs konkrét baja.Végül azonban már akkora fájdalmakkal küzdött, hogy közölte szüleivel, nem érdekli, mi a diagnózis, csak tudni akarja, mi a baja:

Az volt a probléma, hogy a tüneteim annyira általánosak voltak, hogy senki sem tudta megmondani, mi a bajom. Valóságos orvosi rejtélynek tűntem: különböző vérvizsgálatok, képalkotó eljárások és kórházi látogatások teljesen eltérő, gyakran egymásnak ellentmondó következtetésekre vezettek. Ez a bizonytalanság vált végül a szorongásom kiváltó okává, ami addigra súlyos depresszióba taszított. Válaszokat akartam, és az, hogy nem tudtam, miért romlik az állapotom, a félreértésekkel és késedelmekkel együtt odáig vezetett, hogy teljesen mélypontra kerültem. Elvesztettem a reményt az egészségügyi rendszerben, és ezzel együtt abban is, hogy valaha jobban leszek.Nem érdekelt, ha a lehető legrosszabb hírt kapom is, csak válaszokat akartam. Valamilyen szinten megkönnyebbültem, amikor közölték, hogy daganatom van. Végre tudtuk, mi okozta olyan sokáig a fájdalmaimat

- közölte Ollie, aki jelenleg hormonpótló terápiára jár és egyéb gyógyszereket is szednie kell. Emellett pedig félévente MRI-vizsgálaton vesz részt, hogy ellenőrizzék, nem tér-e vissza a daganat, írja a Mirror.