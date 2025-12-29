„Nem tudta elhinni” – Elképesztően ritka: négyes ikreket szült az édesanya

A hétgyermekes anyuka nem hitte el, hogy ritka négyes ikrekkel várandós. A gyerekek természetes úton fogantak meg, ami még különlegesebbé teszi az esetet.

Mindenkit lesokkolt, hogy négyes ikreket várt az édesanya Illusztráció: Pixel Photographers/Freepik

Négyes ikrek születtek a családba

A texasi pár helyzetének az esélye nagyjából egy a millióhoz: természetes úton, meddőségi kezelések nélkül fogantak meg négyes ikreik. A texasi Jarrellben élő April Martinez és Shawnpail Fields július 13-án köszöntötték a négy babát a családban.

A 25 éves szülőknek megszülettek a fiaik, Artemis, Curtis és Denahi, valamint lányuk, Eudora. Az ikreknek már három nagy testvérük van, így a Martinez–Fields család kilenc tagúra nőtt.

Az édesanya elmondta, hogy egy fájdalom miatt egyedül ment el az orvoshoz. Az ultrahang alatt a nővér megkérdezte tőle, hogy mit szólna ahhoz, ha egynél több babával lenne várandós.

Az anya azt felelte, hogy az őrület lenne, ezután az orvos elmondta neki, hogy húszéves pályafutása alatt sosem látott még négyes ikreket. Martinez felhívta a férjét a kórházból, és közölte vele, hogy több gyermekre kell készülniük.

Olyasmit mondott: Ikrek lesznek? Én meg: Nem. Több annál. Erre ő: Hármas ikrek? Ne viccelődj velem. Én meg: Nem, nem viccelek. Ez több annál. Erre ő: Négy? Nem tudta elhinni.

Az orvos elmondta, hogy a természetes úton fogant négyes ikrek valószínűsége 1:700 000 és 1:100 000 között van.

Manapság elég gyakran látunk ikreket és hármas ikreket meddőségi kezelések után. De az övé egy spontán négyes terhesség volt, ami rendkívül egyedi és ritka. Ami ennél is fontosabb, hogy három egypetéjű baba született, ami egyszerűen figyelemre méltó.

A babák koraszülötten jöttek a világra, a legkisebb babának pedig tovább kellett maradnia, mint testvéreinek. Ma már minden kisbaba otthon van a szülőkkel, a kilenctagú család élete kicsit kaotikus, de nem is lehetnek boldogabbak – írja a People.