Fontos figyelmeztetést adtak ki az orvosok: veszélyes TikTok-trend terjed

Szakértők fedték fel az igazságot a legújabb TikTok-trenddel kapcsolatban, amelyet egyes felhasználók „az Ozempic természetes formájának” neveznek, és amely szerintük nagyon jó a testsúly szabályozására. A fogyókúrás gyógyszerek népszerűsége az elmúlt évben látványosan megemelkedett, egyre többen fordulnak gyógyszerekhez a zsírfelesleg csökkentése érdekében.

Egy TikTok-trend szerint létezik az Ozempicnek egy természetesebb verziója, ami ugyanazt a hatást éri el a fogyásban Fotó: Forrás/Pexels

Ez a TikTok-trend valóban veszélyes?

Bár az Ozempic valójában a cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszer, mára a fogyással vált egybeforrt fogalommá, és sokan kutatnak az interneten alternatív módszerek után, hogy megszabaduljanak a pluszkilóktól. Az egyik TikTokon terjedő trend egy házi praktikát ajánl „természetes Ozempicként”, de egy orvos igyekszik megnyugtatni az embereket, hogy ez nagyon messze áll az igazságtól!

A jelenlegi TikTok-trend szerint a citromfűtea az a „fogyókúrás csodaszer”, amely egyre népszerűbb, és az italra való keresések nagyobb százalékkal nőttek meg az elmúlt hónapban. Bár a tea számos egészségügyi előnnyel rendelkezik, például segíti az alvást és az emésztést, néhány közösségimédia-felhasználó fogyást is tulajdonít neki, ami azonban nem bizonyított.

A testsúlyszabályozást illetően nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a citromfűtea segítene — nem úgy működik, mint az Ozempic

– magyarázza dr. Megan Rossi.

A citromfűtea alapja a Melissa officinalis, egy évelő növény a menta családjából, amelyet hagyományosan nyugtató és vírusellenes hatásúnak tartottak – írja a Ladbible.

Hasonló véleményt fogalmazott meg a Mindful Gut alapítója és a Calm Your Gut szerzője, Cara Wheatley-McGrain is, aki szerint nincs valódi bizonyíték arra, hogy a citromfűtea Ozempic-szerű hatást fejtene ki az emberekben.

Ha a célod az étvágy egyensúlyának megtalálása vagy a fenntartható testsúly támogatása, akkor a rostbevitel növelésére fókuszálj a »Szuper Hatok« mentén: teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, diófélék és magvak, gyümölcsök, zöldségek, valamint fűszernövények

– zárta gondolatait a szakértő.