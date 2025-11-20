RETRO RÁDIÓ

Fontos figyelmeztetést adtak ki az orvosok: veszélyes TikTok-trend terjed

Az orvosok erős véleményt fogalmaztak meg a fogyási őrületről.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.20.
TikTok Ozempic fogyás

Szakértők fedték fel az igazságot a legújabb TikTok-trenddel kapcsolatban, amelyet egyes felhasználók „az Ozempic természetes formájának” neveznek, és amely szerintük nagyon jó a testsúly szabályozására. A fogyókúrás gyógyszerek népszerűsége az elmúlt évben látványosan megemelkedett, egyre többen fordulnak gyógyszerekhez a zsírfelesleg csökkentése érdekében.

alt=Egy TikTok-trend szerint létezik az Ozempicnek egy természetesebb verziója, ami ugyanazt a hatást éri el a fogyásban
Egy TikTok-trend szerint létezik az Ozempicnek egy természetesebb verziója, ami ugyanazt a hatást éri el a fogyásban Fotó: Forrás/Pexels

Ez a TikTok-trend valóban veszélyes?

Bár az Ozempic valójában a cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszer, mára a fogyással vált egybeforrt fogalommá, és sokan kutatnak az interneten alternatív módszerek után, hogy megszabaduljanak a pluszkilóktól. Az egyik TikTokon terjedő trend egy házi praktikát ajánl „természetes Ozempicként”, de egy orvos igyekszik megnyugtatni az embereket, hogy ez nagyon messze áll az igazságtól!

A jelenlegi TikTok-trend szerint a citromfűtea az a „fogyókúrás csodaszer”, amely egyre népszerűbb, és az italra való keresések nagyobb százalékkal nőttek meg az elmúlt hónapban. Bár a tea számos egészségügyi előnnyel rendelkezik, például segíti az alvást és az emésztést, néhány közösségimédia-felhasználó fogyást is tulajdonít neki, ami azonban nem bizonyított. 

A testsúlyszabályozást illetően nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a citromfűtea segítene — nem úgy működik, mint az Ozempic

– magyarázza dr. Megan Rossi.

A citromfűtea alapja a Melissa officinalis, egy évelő növény a menta családjából, amelyet hagyományosan nyugtató és vírusellenes hatásúnak tartottak – írja a Ladbible.

Hasonló véleményt fogalmazott meg a Mindful Gut alapítója és a Calm Your Gut szerzője, Cara Wheatley-McGrain is, aki szerint nincs valódi bizonyíték arra, hogy a citromfűtea Ozempic-szerű hatást fejtene ki az emberekben.

Ha a célod az étvágy egyensúlyának megtalálása vagy a fenntartható testsúly támogatása, akkor a rostbevitel növelésére fókuszálj a »Szuper Hatok« mentén: teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, diófélék és magvak, gyümölcsök, zöldségek, valamint fűszernövények

– zárta gondolatait a szakértő. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu