Sokkoló előtte-utána fotót mutatott fogyásáról Király Linda

Nem is tagadja a Dancing with the Stars negyedik évadában tánctudását is megvillantó énekesnő, hogy nagyon kemény munka van abban, amit a tavaly ősszel kezdett életmódváltása során elért. Király Linda 23 kiló mínusznál jár, a fogyás pedig szerinte akkor indult el, amikor lelkileg is kezdte rendbe tenni magát.

Király Linda párja nagyon büszke az énekesnőre, itt még az út legelején járt (Fotó: MW archív)

Király Linda megmutatta, honnan indult

Felrobbantotta az internetet az énekesnő legújabb Instagram- és Facebook-posztja, amin előtte-utána fotón mutatta meg elképesztő átalakulását. Király Linda büszkén osztotta meg, mekkora a különbség a legkövérebb és a mostani alakja közt, posztja pedig pár óra alatt 24 600 lájkot és közel 1000 kommentet kapott.

„Milyen szürreális utazás volt ez eddig…” – írta a fotókhoz az előadó, aki a Sztárban Sztár All Stars első évadában versenyzett.

Annyit fogytam, és mégis sokszor fel sem fogom a változást. Még dolgozom azon, hogy igazán elhiggyem, mi történik velem. Úgy érzem, végre kezdek azzá válni, akivé mindig is szerettem volna lenni — de közben még mindig harcolok azokkal a nehézségekkel, amiket egész életemben cipeltem. Ez az út egyszerre fájdalmas és gyönyörű, és tudom, hogy most már nem fordulok vissza. Ránézek ezekre a fotókra és emlékszem arra, hogy ki szeretnék bújni a saját bőrömből, de nem tudok. Szembe kellett néznem sok mindennel, a fájdalmakkal, hogy ez végre változzon. Nem szégyen segítséget kérni! Nem szégyen beismerni, hogy kell külső segítség! A legeslegjobb döntésem volt, hogy elkezdek a belső dolgaimmal foglalkozni és nem tünetet kezelni.

Lelkileg is gyógyul

Király Linda fogyása sokaknak ad erőt, hogy igenis lehet változtatni. De az énekesnő nem győzi hangsúlyozni, hogy nála nem csak testi, hanem lelki „gyógyulásra” is szüksége volt, pontosabban van.

Visszatérve a lelki gondokra, mindenkinek más segít, nekem a meditáció segített nagyon sokat, és elkezdtem pszichológiát tanulni. Nálam sok minden van, volt ott a mélyben, gyermekkori dolgok, gyermekkori bántások, a gyógyulás egy folyamat, nem egyik pillanatról a másikra fog változni

– vallotta be korábban.