Sztárban Sztár All Stars: Király Linda ugyan kiesett, de meg sem áll Las Vegasig

Ha Király Lindának annyi forintja lenne, ahányszor hallotta már, hogy neki a világsztároknak kijáró körítés mellett a világ legnagyobb színpadain lenne a helye, akkor lukulluszi gazdagságban élhetné az életét, és bizony, akár meg is vehetné magának az oly sokszor jósolt igazi áttörést. A virtuóz énekesnő szombat este ismét begyűjthette a már jól ismert dicsérő szavakat, hiszen a Sztárban Sztár All Stars zsűrije nem mulasztotta el kimondani azt, ami a napnál is világosabb: Örülünk, hogy Linda itt van és nekünk énekel, de a helye mégsem itt, hanem mondjuk Las Vegasban van. És hogy miért ezt a várost említjük most vele és a külföldi siker reményével kapcsolatban? Nos, a TV2 gigashow-jának egyik szombati kiesője maga adta meg a választ a Metropolnak.

Király Linda nagyot énekelt a country királynőjének bőrébe bújva (Fotó: Máté Krisztián)

Király Linda: „Ez a cseppnyi ország az otthonom...”

„Ha tudnám, hogy mi is az a bizonyos gát, ami elválaszt engem a külföldi sikertől, most nem itt beszélgetnénk, de egyébként akkor is adnék neked interjút” – kezdte a Sztárban Sztár All Stars szombati élő show-ja után Linda, majd kimondta, még ha nem is adta fel világmeghódító álmait, számára az itthon elért sikerek fontosak, ha nem a legfontosabbak.

Hiába nem itt születtem, nem itt nőttem fel, van bennem egy megfogalmazhatatlanul erős kötődés Magyarországhoz.

„Itt gyógyult meg az édesanyám, a családom nagyobb része itt él és lakást is itt vettem, hiszen ez az ország az én bázisom. Sokan furcsállják, hogy nem megyek vissza Amerikába, de erre egyszerű a válasz. Ez a cseppnyi ország az én otthonom, ahová mindig visszahúz a szívem” – kezdte Király Linda, aki ezután hatalmas bejelentést tett.

Király Linda fantasztikusan nézett ki a Sztárban Sztár All Stars színpadán (Fotó: TV2)

Irány Las Vegas!

„Tény és való, hogy nagyon sok mindent szeretnék, és nyitott vagyok külföld felé is. Dolgozom is kint mint zeneszerző és mint énekes. Hála istennek épp mostanában jött is egy zseniális lehetőség. Tudod mit? Akkor ezt most el is árulom… Pár hónappal ezelőtt volt lehetőségem Londonban a Palladium színpadán fellépni James Burton, Van Morrison és Brian May mellett. Egy utolsó pillanatos telefonhívásnak hála. Egyszerűen csak megkérdezték, hogy van-e kedvem énekelni mellettük. Még szép, hogy volt kedvem...” – árulta el az énekesnő, aki a koncert után egy újabb ajánlatot kapott. „Még aznap odarepültem és a reptéről azonnal a színpadra rohantam. Nem vicc, szó szerint rajtam volt a táska, amikor kiléptem a színpadra próbálni.”

Egy Tina Turner-dalt énekeltem, és végül olyan jól sikerült maga a koncert, hogy úgy néz ki, viszik Las Vegasba, és én leszek az egyetlen női énekes a produkcióban.

„Úgyhogy hihetetlen dolgok történnek velem, és ide sorolom azt is, hogy idehaza gondolnak rám, és részt vehettem a Sztárban Sztár All Stars évadában, még ha most nem is meneteltem hosszan” – zárta gondolatait a világklasszis énekesnő.