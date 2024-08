„Nem fog a fékünk!” – hátborzongató dolog történt az autóban Király Lindával

Király Linda zalakarosi fellépése izgalmasra sikeredett... Vagyis inkább úgy fogalmaznánk, hogy az énekesnő hazafelé vezető útja volt az igazán emlékezetes pillanata az estének. Történt ugyanis, hogy Linda egy nagyon jó koncertet adott Zalakaroson, és még meg is köszönte a közönségnek a hangulatot egy videó üzenetben, ám a következő pillanatban már egy kicsit drámaibb képsorok következtek. Az turnébusz ugyanis feladta a szolgálatot.

Király Linda hátborzongató éjszakán van túl (Fotó: Metropol)

Az énekesnő éppen csak a kamerába nézett, mikor a sofőr megszólalt, s vészjóslón annyit mondott: Jaj, jaj... Erre jött a kérdés, hogy mi történt, mire a következő válasz már egyenesen hátborzongató volt:

Nem fog a fékünk!

– hangzott a kormány mögül, majd hozzátették azt is, hogy valamit mégiscsak fog, viszont nagyon gyenge. Ennek ellenére sikerült megállniuk a kisbusszal Lindáéknak, ami egy nagyon felelősségteljes döntés volt a részérükről, bár éjfél után már biztosan nagyon fáradtak lehettek. Ennek ellenére megvárták, hogy az autómentő elszállítsa a "sérült" járgányt, és nyilván még azzal is számolniuk kellett, hogy Zalakarosról valahogy eljussanak Budapestre. Nos, a hogyan része nem derült már ki Linda Instagram-sztorijából, ellenben az igen, hogy épségben haza ért, és kiskutyáját is maga mellett tudhatta.