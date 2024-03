Király Linda dögösre vette a figurát: bőrszerkóban feszített - Fotó

Mint ahogy arról a Metropol beszámolt, pénteken került megrendezésre a hazai nőket ünneplő gála, így az eseményen a magyar sztárvilág női krémje mind a tiszteletét tetette akár jelöltként, akár fellépőként vagy meghívottként. Ennek megfelelően az aranytorkú énekesnő, Király Linda sem maradhatott ki a megjelenők névsorából. Linda ráadásul nem is akármilyen szettben bukkant fel a nagy eseményen: tetőtől talpig bőrszerkóban.

Király Linda szexire vette a figurát. / Fotó: Szabolcs László

A 41 éves énekesnő nem fogta magát vissza a megjelenését tekintve. Külseje nem volt kihívó, ám annál inkább vonzotta magára a tekintetet derékban szűkített bőrruhája, amely engedni láttatta formás idomait is. A gálaeseményhez természetesen fekete, füstös glamour smink is dukált, göndör dús haj kíséretében.

Linda legújabb képén látható az is, ahogy az alakjával állandóan küzdő díva végre elfogadta magát és magabiztosan állt a kamerák kereszttüzében. Ehhez pedig mint ahogy már többször is elismerte, nagyban hozzá járult a tavalyi Dancing with the Stars szereplése, melynek célja az volt számára, hogy bizonyítson magának és nőtársainak is.

Magamnak, és más hasonló alkatú nőknek akarom picit bebizonyítani, hogy mi is tudunk dögösek lenni meg szexik.

- nyilatkozta akkor, majd később úgy fogalmazott a táncos shoműsornak köszönhetően: